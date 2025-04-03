Telegram-шахраї використовують підроблені відео "кружечки" для крадіжки грошей, - МВС

Шахрайство в Telegram

Зауважимо, що Telegram це одна з найпопулярніших платформ для спілкування, але, як і будь-яка інша соціальна мережа, вона не застрахована від шахраїв.

РБК-Україна у своєму матеріалі розповіло про 11 найпоширеніших схем шахрайства в Telegram.

Раніше ми також попереджали про шахрайство з "листівками" у популярному месенджері (та як українцям вберегти свої паролі й гроші).

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