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Telegram-мошенники используют поддельные видео "кружочки" для кражи денег, - МВД

Фото: Telegram-мошенники используют поддельные видео "кружочки" для кражи денег (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Мошенники в Telegram выдают себя за ваших знакомых, используя смонтированные видео. Они используют эту схему, чтобы выманить деньги или распространить фишинговые ссылки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал Министерства внутренних дел Украины.

"Осторожно, новая мошенническая схема! Аферисты используют фейковые "кружочки" в Telegram, чтобы выманить деньги или распространить фишинговые ссылки", - сообщили в министерстве.

По данным правоохранителей, злоумышленники действуют следующим образом:

  • взламывают аккаунты и загружают голосовые или видеосообщения пользователя;
  • монтируют нужный мошенникам диалог, в котором вы якобы просите деньги;
  • рассылают поддельные видео вашим друзьям и знакомым.

Как уберечься от мошенников

В министерстве отмечают, что, если вы получили подозрительный "кружочек", обязательно проверьте информацию:

  • попросите написать в другом мессенджере;
  • или позвонить по телефону.

К тому же обезопасить ваш профиль поможет двухфакторная аутентификация, которую можно включить в настройках приложения.

Мошенничество в Telegram

Заметим, что Telegram это одна из самых популярных платформ для общения, но, как и любая другая социальная сеть, она не застрахована от мошенников.

РБК-Украина в своем материале рассказало об 11 самых распространенных схемах мошенничества в Telegram.

Ранее мы также предупреждали о мошенничестве с "листовками" в популярном мессенджере (и как украинцам уберечь свои пароли и деньги).

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