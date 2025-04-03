Telegram-мошенники используют поддельные видео "кружочки" для кражи денег, - МВД

Мошенничество в Telegram

Заметим, что Telegram это одна из самых популярных платформ для общения, но, как и любая другая социальная сеть, она не застрахована от мошенников.

РБК-Украина в своем материале рассказало об 11 самых распространенных схемах мошенничества в Telegram.

Ранее мы также предупреждали о мошенничестве с "листовками" в популярном мессенджере (и как украинцам уберечь свои пароли и деньги).

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