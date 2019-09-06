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Telegram разрешил полностью скрывать номера телефонов

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Telegram добавил новую опцию на фоне массовых протестов в Гонконге

Мессенджер Telegram разрешил пользователям полностью скрывать номера телефонов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог мессенджера.

Сообщается, что Telegram выпустил обновление с расширенными настройками конфиденциальности, которые позволят скрывать номера телефонов. Отметим, активировать опцию "не показывать никому мой номер телефона" можно было и ранее, однако номер был доступен в самом Telegram тем, кто сохранил его в своих контактах, вне зависимости от настроек приватности. Теперь новая опция позволяет скрыть номер от всех пользователей, в том числе тех, которые внесли его в список контактов.

Кроме того, в Telegram появился возможность ограничить круг лиц, которые смогут найти пользователя по номеру телефона.

Предполагается, что данное обновление было разработано с учетом массовых протестов в Гонконге. В частности, протестующие, которые используют Telegram для координации действий, были обеспокоены тем, что власти могли получить доступ к базе телефонных номеров.

Напомним, ранее сообщалось, что внешняя служба безопасности Google обнаружила схему по взлому iPhone, жертвами которой стали тысячи пользователей.

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