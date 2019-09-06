Telegram дозволив повністю приховувати номери телефонів

Месенджер Telegram дозволив користувачам повністю приховувати номери телефонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог месенджера.

Повідомляється, що Telegram випустив оновлення з розширеними налаштуваннями конфіденційності, які дозволять ховати номери телефонів. Зазначимо, активувати опцію "не показувати нікому мій номер телефону" можна було і раніше, проте номер був доступний в самому Telegram тим, хто зберіг його в своїх контактах, незалежно від налаштувань приватності. Тепер нова опція дозволяє приховати номер від усіх користувачів, у тому числі тих, які внесли його до списку контактів.

Крім того, в Telegram з'явився можливість обмежити коло осіб, які зможуть знайти користувача за номером телефону.

Передбачається, що дане оновлення було розроблено з урахуванням масових протестів в Гонконзі. Зокрема, протестувальники, які використовують Telegram для координації дій, були стурбовані тим, що влада могла отримати доступ до бази телефонних номерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зовнішня служба безпеки Google виявила схему по злому iPhone, жертвами якої стали тисячі користувачів.