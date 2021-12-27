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В Telegram произошел глобальный сбой

Автор: Валерия Полищук

В работе Telegram произошел глобальный сбой. Большинство жалоб пользователей связаны с отправлением сообщений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

С проблемами столкнулись жители Украины, России, Беларуси и Польши.

Большинство пользователей Telegram жалуются на работу приложения, соединение с сервером и отправкой сообщений.

Напомним, последний глобальный сбой в работе Telegram произошел в начале декабря.

Кроме того, в середине октября в работе Telegram произошел глобальный сбой во всем мире. Пользователи из США, России, Великобритании, Германии и других стран жаловались на проблемы с приложением.

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