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У Telegram стався глобальний збій

Автор: Валерія Поліщук

У роботі Telegram стався глобальний збій. Більшість скарг користувачів пов'язані з відправленням повідомлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

З проблемами зіткнулися жителі України, Росії, Білорусі та Польщі.

Більшість користувачів Telegram скаржаться на роботу програми, з'єднання з сервером і відправкою повідомлень.

Нагадавши, останній глобальний збій в роботі Telegram стався на початку грудня.

Крім того, в середині жовтня у роботі Telegram стався глобальний збій у всьому світі. Користувачі з США, Росії, Великобританії, Німеччини та інших країн скаржилися на проблеми з додатком.

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