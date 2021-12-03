В работе Telegram произошел глобальный сбой
Фото: в работе Telegram произошел глобальный сбой (Getty Images)
В работе Telegram произошел глобальный сбой. Большинство жалоб пользователей связаны с работой приложения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
С проблемами столкнулись жители Украины, России, Беларуси, Узбекистана. Большинство пользователей Telegram жалуются на работу приложения, соединение с сервером и получение сообщений.
Напомним, в середине октября в работе Telegram произошел глобальный сбой во всем мире. Пользователи из США, России, Великобритании, Германии и других стран жаловались на проблемы с приложением.