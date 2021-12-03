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В работе Telegram произошел глобальный сбой

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Пятница 03 декабря 2021 15:51
В работе Telegram произошел глобальный сбой Фото: в работе Telegram произошел глобальный сбой (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В работе Telegram произошел глобальный сбой. Большинство жалоб пользователей связаны с работой приложения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

С проблемами столкнулись жители Украины, России, Беларуси, Узбекистана. Большинство пользователей Telegram жалуются на работу приложения, соединение с сервером и получение сообщений.

Напомним, в середине октября в работе Telegram произошел глобальный сбой во всем мире. Пользователи из США, России, Великобритании, Германии и других стран жаловались на проблемы с приложением.

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