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Telegram посчитал "канал Трампа" мошенническим после его изгнания из Twitter

Автор: Артур Родивилов

Мессенджер Telegram пометил канал Donald J. Trump, созданный сразу после блокировки президента США Дональда Трампа в Twitter, как мошеннический. В настоящее время на ресурс подписаны более полумиллиона человек.

Соответствующее предупреждение появилось в описании сообщества.

Указывается, что многие пользователи пожаловались на этот канал.

"Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас просят денег", - предупредили в компании.

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Также рядом с названием аккаунта появился красный значок "мошенничество".

О появлении канала стало известно 9 января. Тогда на него подписались более 278,9 тысячи человек. Позже на канале была опубликована ссылка на мошеннический сервис.

Напомним, Twitter заблокировал личную страницу американского президента на постоянной основе.

Кроме того, социальная сеть Twitter что Twitter не заставит его замолчать.

Также РБК-Украина писало, что аккаунты Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram также были заблокированы.

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