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Telegram вважає "канал Трампа" шахрайським після його вигнання з Twitter

Автор: Артур Родивилов

Месенджер Telegram позначив канал Donald J. Trump, створений відразу після блокування президента США Дональда Трампа в Twitter, як шахрайський. Зараз на ресурс підписані понад півмільйона осіб.

Відповідне попередження з'явилося в описі спільноти.

Вказується, що багато користувачів поскаржилися на цей канал.

"Будь ласка, будьте обережні, особливо якщо у вас просять грошей", - попередили в компанії.

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Також поруч з ім'ям облікового запису з'явився червоний значок "шахрайство".

Про появу каналу стало відомо 9 січня. Тоді на нього підписалися понад 278,9 тисячі осіб. Пізніше на каналі було опубліковане посилання на шахрайський сервіс.

Нагадаємо, Twitter заблокував особисту сторінку американського президента на постійній основі.

Крім того, соціальна мережа Twitter що Twitter не змусить його замовкнути.

Також РБК-Україна писало, що акаунти Трампа в соціальних мережах Facebook і Instagram були заблоковані.

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