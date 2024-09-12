Telegram після затримання Дурова почав співпрацювати зі слідством, - ЗМІ

Месенджер Telegram після затримання засновника Павла Дурова у Франції почав співпрацювати зі слідством. Компанія почала відповідати на запити правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Liberation.

Як зазначає французьке видання, Telegram після затримання Дурова почав відповідати на юридичні запити. Йдеться про запити французького управління у справах неповнолітніх національної поліції та жандармерії в кількох кримінальних розслідуваннях.

ЗМІ зазначає, що месенджер надав інформацію, яка, ймовірно, допоможе ідентифікувати певних підозрюваних у злочинах проти дітей.

"Двері дійсно відчиняються", - зазначила керівниця відділу боротьби з кіберзлочинністю у Франції Йоганна Брус.