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Telegram после задержания Дурова начал сотрудничать со следствием, - СМИ

Париж, Четверг 12 сентября 2024 13:45
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Telegram после задержания Дурова начал сотрудничать со следствием, - СМИ Фото: Telegram начал сотрудничать со следствием после ареста Дурова (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мессенджер Telegram после задержания основателя Павла Дурова во Франции начал сотрудничать со следствием. Компания начала отвечать на запросы правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liberation.

Как отмечает французское издание, Telegram после задержания Дурова начал отвечать на юридические запросы. Речь идет о запросах французского управления по делам несовершеннолетних национальной полиции и жандармерии в нескольких уголовных расследованиях.

СМИ отмечает, что мессенджер предоставил информацию, которая, вероятно, поможет идентифицировать определенных подозреваемых в преступлениях против детей.

"Двери действительно открываются", - отметила руководительница отдела борьбы с киберпреступностью во Франции Иоганна Брус.

"Сейчас информация распространяется среди всех прокуратур Франции, упорно призывающих возобновить собственные расследования с участием Telegram, которые до сих пор были приостановлены", - говорится в материале.

В федеральной прокуратуре Бельгии сообщили Liberation, что некоторое время назад Telegram сменил позицию и начал более склонно сотрудничать с системой правосудия.

Задержание Дурова во Франции

Напомним, в конце августа во Франции был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его обвинили в том, что компания не модерировала сервис и не работала со следствием. Детальнее о том, что известно об аресте Дурова - в материале РБК-Украина.

Дурова освободили из-под ареста под залог в 5 млн евро. Ему запретили уезжать из Франции до завершения расследования.

В Украине отмечали, что задержание Дурова не означает ограничение Telegram. При этом на днях руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал Telegram угрозой национальной безопасности Украины и объяснил причины.

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Франция Telegram Павел Дуров
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