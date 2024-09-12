Telegram после задержания Дурова начал сотрудничать со следствием, - СМИ
Мессенджер Telegram после задержания основателя Павла Дурова во Франции начал сотрудничать со следствием. Компания начала отвечать на запросы правоохранителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liberation.
Как отмечает французское издание, Telegram после задержания Дурова начал отвечать на юридические запросы. Речь идет о запросах французского управления по делам несовершеннолетних национальной полиции и жандармерии в нескольких уголовных расследованиях.
СМИ отмечает, что мессенджер предоставил информацию, которая, вероятно, поможет идентифицировать определенных подозреваемых в преступлениях против детей.
"Двери действительно открываются", - отметила руководительница отдела борьбы с киберпреступностью во Франции Иоганна Брус.
"Сейчас информация распространяется среди всех прокуратур Франции, упорно призывающих возобновить собственные расследования с участием Telegram, которые до сих пор были приостановлены", - говорится в материале.
В федеральной прокуратуре Бельгии сообщили Liberation, что некоторое время назад Telegram сменил позицию и начал более склонно сотрудничать с системой правосудия.
Задержание Дурова во Франции
Напомним, в конце августа во Франции был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его обвинили в том, что компания не модерировала сервис и не работала со следствием. Детальнее о том, что известно об аресте Дурова - в материале РБК-Украина.
Дурова освободили из-под ареста под залог в 5 млн евро. Ему запретили уезжать из Франции до завершения расследования.
В Украине отмечали, что задержание Дурова не означает ограничение Telegram. При этом на днях руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал Telegram угрозой национальной безопасности Украины и объяснил причины.
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