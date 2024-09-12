Telegram после задержания Дурова начал сотрудничать со следствием, - СМИ

Мессенджер Telegram после задержания основателя Павла Дурова во Франции начал сотрудничать со следствием. Компания начала отвечать на запросы правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liberation.

Как отмечает французское издание, Telegram после задержания Дурова начал отвечать на юридические запросы. Речь идет о запросах французского управления по делам несовершеннолетних национальной полиции и жандармерии в нескольких уголовных расследованиях.

СМИ отмечает, что мессенджер предоставил информацию, которая, вероятно, поможет идентифицировать определенных подозреваемых в преступлениях против детей.

"Двери действительно открываются", - отметила руководительница отдела борьбы с киберпреступностью во Франции Иоганна Брус.