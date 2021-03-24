Telegram опроверг заявление об инвестициях Фонда правительства РФ
Представитель Telegram опроверг утверждение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) о покупке облигаций этого популярного мессенджера. РФПИ связывался с командой мессенджера по поводу инвестирования, однако не участвовал в размещении.
Несколькими часами ранее агентства РИА "Новости" и Bloomberg со ссылкой на представителя российского фонда сообщили, что РФПИ вместе с фондом Mubadala Investment Company из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели ценные бумаги Telegram.
Российская сторона не указала сумму сделки. По данным Bloomberg, арабский фонд и его дочерняя компания суммарно вложили 150 млн долларов (в пересчете - 126 млн евро) в конвертируемые облигации Telegram.
В свою очередь, основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Telegram привлек более 1 млрд долларов (842 млн евро) от продажи долговых бумаг ряду "крупнейших и опытнейших инвесторов" со всего мира.
Это позволит популярному инструменту для общения продолжать рост и оставаться независимым, подчеркнул Дуров.
Напомним, на прошлой неделе в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Вместе с мессенджером с перебоями работал и сайт Wikipedia.
В конце прошлого года Дуров сделал важное заявление о Telegram. Он рассказал, что устал платить из своего кармана, поэтому Telegram ждут изменения.