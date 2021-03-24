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Telegram опроверг заявление об инвестициях Фонда правительства РФ

Новина українською → Москва, Среда 24 марта 2021 00:15
Telegram опроверг заявление об инвестициях Фонда правительства РФ Фото: Telegram (flickr.com/Desiree Catani)
Автор: Артур Родивилов

Представитель Telegram опроверг утверждение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) о покупке облигаций этого популярного мессенджера. РФПИ связывался с командой мессенджера по поводу инвестирования, однако не участвовал в размещении.

Об этом заявил вице-президент Telegram Илья Перекопский информагентству РБК.

Несколькими часами ранее агентства РИА "Новости" и Bloomberg со ссылкой на представителя российского фонда сообщили, что РФПИ вместе с фондом Mubadala Investment Company из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели ценные бумаги Telegram.

Российская сторона не указала сумму сделки. По данным Bloomberg, арабский фонд и его дочерняя компания суммарно вложили 150 млн долларов (в пересчете - 126 млн евро) в конвертируемые облигации Telegram.

В свою очередь, основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Telegram привлек более 1 млрд долларов (842 млн евро) от продажи долговых бумаг ряду "крупнейших и опытнейших инвесторов" со всего мира.

Это позволит популярному инструменту для общения продолжать рост и оставаться независимым, подчеркнул Дуров.

Напомним, на прошлой неделе в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Вместе с мессенджером с перебоями работал и сайт Wikipedia.

В конце прошлого года Дуров сделал важное заявление о Telegram. Он рассказал, что устал платить из своего кармана, поэтому Telegram ждут изменения.

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