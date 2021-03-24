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Telegram спростував заяву про інвестиції Фонду уряду РФ

Новость на русском → Москва, Середа 24 березня 2021 00:15
Telegram спростував заяву про інвестиції Фонду уряду РФ Фото: Telegram (flickr.com/Desiree Catani)
Автор: Артур Родивилов

Представник Telegram спростував твердженню Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) про купівлю облігацій цього популярного месенджера. РФПІ зв'язувався з командою месенджера з приводу інвестування, проте не брав участі в розміщенні.

Про це заявив віце-президент Telegram Ілля Перекопський інформагентству РБК.

Декількома годинами раніше агентства "РИА Новости" та Bloomberg з посиланням на представника російського фонду повідомили, що РФПІ разом з фондом Mubadala Investment Company з Об'єднаних Арабських Еміратів придбали цінні папери Telegram.

Російська сторона не вказала суму угоди. За даними Bloomberg, арабський фонд і його дочірня компанія сумарно вклали 150 млн доларів (у перерахунку - 126 млн євро) в конвертовані облігації Telegram.

Своєю чергою, засновник месенджера Павло Дуров повідомив, що Telegram залучив понад 1 млрд доларів (842 млн євро) від продажу боргових паперів низки "найбільших і найдосвідченіших інвесторів" зі всього світу.

Це дозволить популярному інструменту для спілкування продовжувати зростання і залишатися незалежним, підкреслив Дуров.

Нагадаємо, минулого тижня в роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. Разом з месенджером з перебоями працював і сайт Wikipedia.

Наприкінці минулого року Дуров зробив важливу заяву про Telegram. Він розповів, що втомився платити зі своєї кишені, тому на Telegram чекають зміни.

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