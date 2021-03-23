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Фонд правительства России заявил об инвестировании в Telegram

Новина українською → Россия, Вторник 23 марта 2021 20:10
Фонд правительства России заявил об инвестировании в Telegram Фото: мессенджер Telegram в смартфоне (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский правительственный фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил об инвестировании в мессенджер Telegram. Вместе с РФПИ инвестицию сделал арабский фонд Mubadala Investment Company.

Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости".

"Фонд участвовал в инвестиции в Telegram совместно с Mubadala Investment Company", - рассказал представитель российского фонда.

Какую именно сумму РФПИ инвестировал в Telegram, представитель российского правительственного фонда не рассказал. В то же время основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что компании удалось привлечь от продажи бондов более 1 млрд долларов.

"Еще одна хорошая новость - я рад, что Telegram собрал более 1 млрд долларов, продав облигации некоторым из крупнейших и наиболее осведомленных инвесторов со всего мира. Это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохраняя при этом свои ценности и независимость", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Однако он не уточнил, кто именно инвестировал в Telegram.

Напомним, на прошлой неделе в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Вместе с мессенджером с перебоями работал и сайт Wikipedia.

В конце прошлого года Дуров сделал важное заявление о Telegram. Он рассказал, что устал платить из своего кармана, поэтому Telegram ждут изменения.

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