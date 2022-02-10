Telegram, культ Дурова и брат-гений: как мессенджер покоряет мир

Брат-гений и первые шаги в программировании

Павел был не единственным ребенком в семье. Вместе с ним рос и его старший брат - Николай Дуров. Последний с самого детства отличался от своих ровесников: уже в 3 года он мог читать на уровне взрослого человека, а в 8 - решать кубические уравнения. Через некоторое время Николай уже представлял Россию на международных олимпиадах по математике и информатике, а также стал двукратным чемпионом мира по программированию.

Дуров начал свой путь с кодирования уже в 10-летнем возрасте под опекой Николая. Впрочем, старший брат, несмотря на свою гениальность, оказался довольно зависимым от мнения и советов матери, которая помогает и контролирует каждый его шаг.

Павел - напротив, был мятежником, желавшим, чтобы все было так, как он хочет.

Оба брата учились в государственном университете Санкт-Петербурга. Павел пошел по стопам своего отца и избрал для себя филологию. В конце концов, тяга к кодированию дала о себе знать. Уже во время обучения он создал онлайн-библиотеку от которой стали "зависимыми" некоторые из студентов. Позже он организовал онлайн-форум в котором создавал провокационные дискуссии и называл себя "Архитектором".

Первое посягательство на территорию Facebook

Сайты с университетских времен Дурова привлекли внимание его бывшего одноклассника Вячеслава Мирилашвили, который в свое время переехал в США и "ознакомился" с Facebook.

После контакта с Дуровым, Мирилашвили предложил ему идею новой социальной сети "ВКонтакте". Платформа стала переосмыслением вебсайтов университета. Уже через некоторое время к ним присоединился их товарищ Лев Левиев.

Некоторое время Дуров самостоятельно создавал "ВКонтакте", а благодаря его сине-белому дизайну, социальную сеть неоднократно обвиняли в плагиате Facebook.

Главные секреты Telegram и идолопоклонство

Создание Telegram стало настоящим прорывом в истории социальных сетей. Мессенджер неоднократно входил в список крупнейших мировых платформ и насчитывает лишь около 30 основных сотрудников.

Некоторое время Telegram не имел собственного источника дохода.

Социальная сеть имеет и ряд противников среди круга политиков разных стран, которые обвиняют мессенджер в том, что она является убежищем для радикальных активистов.

Сегодня же общее число пользователей платформы приближается к 200 миллионов, которые ежедневно присылают почти 70 млрд сообщений в день, а ее феноменальная популярность все больше привлекает внимание других людей.

Еще в январе 2021 года, WhatsApp, который сегодня принадлежит компании Meta обновил свою политику конфиденциальности. Из-за размытости ее трактовки - пользователи мессенджера были напуганы тем, что им якобы придется делиться с Цукербергом собственными данными. В результате миллионы людей "сбежали" в Telegram.

Бывший глава отдела роста и партнерства Telegram Элис Кампо раскрыл некоторые подробности из внутренней "жизни" Telegram:

во время работы Кампо не имел доступа к четким цифрам статистки, что немного контрастировало с его прежней работой в WhatsApp. По его словам, всем работникам приходилось верить Дурову на слово;

Дуров всегда был довольно загадочной фигурой из-за максимально редких интервью и своего "черного гардероба". В то же время в Telegram-канале он часто выступает в роли философа, который делится определенными советами или же мыслями. Внутри компании, ближайшее окружение программиста относится к нему, как к божественной фигуры. Дурову никогда не возражают, а его слово является законом. Бывший сотрудник Telegram Антон Розенберг сравнил это с сектой.

Telegram не установил сквозное шифрование по умолчанию, в связи с чем его в США часто критикую за безопасность. По словам Кампо, сотрудники платформы "технически" могут прочитать сообщение пользователя мессенджера, впрочем, он не знает, происходили ли когда-то такие инциденты. В конце концов, сделать это в больших масштабах довольно сложно.

Теплый дом для активистов?

Мессенджер обладает идеальными условиями для планирования встреч, или же даже "масштабных вылазок". Платформа сочетает личные сообщения и публичные каналы, что довольно удобно для активистов или даже радикалов.

В то же время Telegram стал убежищем и для продемократических протестующих из Беларуси, Гонконга и других стран.

Правые также считают платформу "своим домом". Например, в Германии движения против коронавирусных ограничений использовали приложение для собственных целей. Такие вылазки неоднократно приводили к штурму государственных учреждений и пострадавших среди активистов, а также правоохранителей.