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Telegram грозит штраф в 55 миллионов евро от Германии

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Понедельник 07 февраля 2022 16:01
Telegram грозит штраф в 55 миллионов евро от Германии Фото: Telegram грозит штраф в 55 миллионов евро от Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Власти Германии могут оштрафовать мессенджер Павла Дурова Telegram на 55 млн евро. Страна пригрозила конфискацией активов из-за игнорирования требований об удалении противоправного контента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Suddeutschen Zeitung.

На этой неделе состоялись первые переговоры между Telegram и Министерством внутренних дел. Стороны договорились продолжить сотрудничество.

В то же время если мессенджер продолжит игнорировать требования властей - ему грозит штраф в размере до 55 млн евро.

В целом правительство Германии обратило внимание на Telegram после того, как оно стало "убежищем" для сторонников теорий заговоров и экстремистов. Якобы, мессенджер стал платформой для "дезинформации, разжигания ненависти и призывов к убийству". Последнее было нацелено против премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера и премьер-министр Баварии Маркуса Зедера.

"Пандемия COVID-19, в частности, способствовала тому, что люди радикализировали себя в Telegram, угрожая другим и даже публикуя призывы к убийствам", - заявил президент Федеральной уголовной полиции Хольгер Мюнх.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что Twitter обратилась в суд из-за требований Германии о передачи конфиденциальных данных пользователей полиции.

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