У Telegram-каналах поширюють графіки вимкнення світла. "Укренерго" назвало це фейком

Що передувало

Росіяни посилили свої атаки на енергетичну інфраструктуру України. Тому в "Укренерго" повідомляли, що сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Також адміністрація Києва повідомила, що в місті мінімізують вечірнє освітлення вулиць.

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