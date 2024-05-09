В Telegram-каналах распространяют графики отключения света. "Укрэнерго" назвало это фейком

Мошенники в Telegram-канале распространяют информацию о якобы графиках отключения света. Но это сообщение является ложным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Укрэнерго".
"Мошенники в очередной раз используют логотип и название нашей компании в своих целях", - говорится в заявлении.
В "Укрэнерго" добавили, что мошенники снова распространяют фейковое сообщение об отключении через Telegram-канал, который сообщает о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог.
Фото: Ложное сообщение (t.me/Ukrenergo)
Предприятие объяснило, что не публикует никаких графиков. Актуальную информацию об энергоснабжении можно отслеживать на официальном сайте облэнерго в каждой области.
Россияне ужесточили свои атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в "Укрэнерго" сообщали, что сегодня вечером с 18:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Также администрация Киева сообщила, что в городе минимизируют вечернее освещение улиц.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.