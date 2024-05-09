В Telegram-каналах распространяют графики отключения света. "Укрэнерго" назвало это фейком

Мошенники в Telegram-канале распространяют информацию о якобы графиках отключения света. Но это сообщение является ложным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу " Укрэнерго ".

"Мошенники в очередной раз используют логотип и название нашей компании в своих целях", - говорится в заявлении.

В "Укрэнерго" добавили, что мошенники снова распространяют фейковое сообщение об отключении через Telegram-канал, который сообщает о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог.

Фото: Ложное сообщение (t.me/Ukrenergo)

Предприятие объяснило, что не публикует никаких графиков. Актуальную информацию об энергоснабжении можно отслеживать на официальном сайте облэнерго в каждой области.