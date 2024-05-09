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В Telegram-каналах распространяют графики отключения света. "Укрэнерго" назвало это фейком

Украина, Четверг 09 мая 2024 18:10
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В Telegram-каналах распространяют графики отключения света. "Укрэнерго" назвало это фейком Архивное фото: в сети распространяют фейковые графики отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Мошенники в Telegram-канале распространяют информацию о якобы графиках отключения света. Но это сообщение является ложным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Укрэнерго".

"Мошенники в очередной раз используют логотип и название нашей компании в своих целях", - говорится в заявлении.

В "Укрэнерго" добавили, что мошенники снова распространяют фейковое сообщение об отключении через Telegram-канал, который сообщает о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог.

В Telegram-каналах распространяют графики отключения света. &quot;Укрэнерго&quot; назвало это фейком

Фото: Ложное сообщение (t.me/Ukrenergo)

Предприятие объяснило, что не публикует никаких графиков. Актуальную информацию об энергоснабжении можно отслеживать на официальном сайте облэнерго в каждой области.

Что предшествовало

Россияне ужесточили свои атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в "Укрэнерго" сообщали, что сегодня вечером с 18:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Также администрация Киева сообщила, что в городе минимизируют вечернее освещение улиц.

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Укрэнерго Электроэнергия Отключения света
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