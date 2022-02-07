Telegram загрожує штраф у 55 мільйонів євро від Німеччини

Влада Німеччини може оштрафувати месенджер Павла Дурова Telegram на 55 млн євро. Країна пригрозила платформі конфіскацією активів через ігнорування вимоги про видалення протиправного контенту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Suddeutschen Zeitung .

Цього тижня відбулись перші перемовини між Telegram і Міністерством внутрішніх справ. Сторони домовились продовжити співпрацю.

Водночас якщо месенджер продовжить ігнорувати вимоги влади - йому загрожує штраф у розмірі до 55 млн євро.

Загалом уряд Німеччини звернув увагу на Telegram після того, як він став "притулком" для прихильників теорій змов та екстремістів. Нібито, месенджер став платформою для "дезінформації, розпалювання ненависті й закликів до вбивства". Останнє було націлено проти прем’єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера та прем'єр-міністр Баварії Маркуса Зедера.

"Пандемія COVID-19, зокрема, сприяла тому, що люди радикалізували себе в Telegram, погрожуючи іншим і навіть публікуючи заклики до вбивств", - заявив президент Федеральної кримінальної поліції Хольгер Мюнх.