ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Telegram загрожує штраф у 55 мільйонів євро від Німеччини

Новость на русском →
Понеділок 07 лютого 2022 16:01
Telegram загрожує штраф у 55 мільйонів євро від Німеччини Фото: Telegram грозит штраф в 55 миллионов евро от Германии (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Влада Німеччини може оштрафувати месенджер Павла Дурова Telegram на 55 млн євро. Країна пригрозила платформі конфіскацією активів через ігнорування вимоги про видалення протиправного контенту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Suddeutschen Zeitung.

Цього тижня відбулись перші перемовини між Telegram і Міністерством внутрішніх справ. Сторони домовились продовжити співпрацю.

Водночас якщо месенджер продовжить ігнорувати вимоги влади - йому загрожує штраф у розмірі до 55 млн євро.

Загалом уряд Німеччини звернув увагу на Telegram після того, як він став "притулком" для прихильників теорій змов та екстремістів. Нібито, месенджер став платформою для "дезінформації, розпалювання ненависті й закликів до вбивства". Останнє було націлено проти прем’єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера та прем'єр-міністр Баварії Маркуса Зедера.

"Пандемія COVID-19, зокрема, сприяла тому, що люди радикалізували себе в Telegram, погрожуючи іншим і навіть публікуючи заклики до вбивств", - заявив президент Федеральної кримінальної поліції Хольгер Мюнх.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що Twitter звернулася до суду через вимогу Німеччини щодо передачі конфіденційних даних користувачів поліції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Telegram Германия
NEWS
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка