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Telegram, Facebook та TikTok: де українці читають новини та дивляться серіали

14:16 25.09.2026 Пт
3 хв
aimg Ольга Завада
Gradus оцінив цифрові звички українців (фото: Jakub Zerdzicki)

У 2026 році українці стали вибірковіше споживати медіа - новини найчастіше шукають у месенджерах, а за розвагами йдуть на відеоплатформи та у соцмережі. Водночас інтерес до суспільно-політичних програм знижується.

Про це інформує РБК-Україна, спираючись на дослідження Gradus.

Цифрові канали залишаються основними майданчиками, де українці проводять найбільшу частину свого дня.

На кожен із типів медіа - соцмережі, месенджери та відеоплатформи - респонденти витрачають у середньому понад 2 години на добу.

Проте за часткою залученої аудиторії лідирують саме месенджери:

  • 42 відсотки опитуваних проводять у месенджерах понад 3 години щодня;
  • 35 відсотків витрачають стільки ж часу на відеоплатформи;
  • 28 відсотків обирають соцмережі;
  • 15 відсотків припадає на традиційне телебачення та OTT-сервіси.

За загальним середнім часом споживання першість утримують соціальні мережі, однак месенджери впевнено лідирують за кількістю якорних користувачів, які залишаються онлайн годинами.

Українці обирають різні платформи для індивідуальних потреб (інфографіка: Gradus Research)

Розподіл ролей: новини та розваги

Українська аудиторія демонструє чіткий прагматизм: різні платформи закривають різні потреби.

Для новин: основними джерелами інформації про події в Україні та світі залишаються месенджери - їм надають перевагу 74 відсотки респондентів.

Соціальні мережі посідають другу сходинку (59 відсотків), а відеоплатформи - третю (54 відсотки).

Для відпочинку: щоб розслабитися, 61 відсоток українців обирає відеохостинги. Понад половина опитаних з цією ж метою використовує соцмережі та месенджери.

Дозвілля українців стає більш "нішевим" у цифрі (інфорграфіка: Gradus Research)

Смартфони проти великих екранів

Смартфон зберігає статус головного пристрою для виходу у мережу: протягом останнього тижня ним користувалися 89 відсотків опитаних. Популярність мобільних екранів є однаково високою серед усіх вікових груп.

Водночас великі екрани не втрачають актуальності. Серед власників телевізорів 66 відсотків користуються Smart TV.

Цікаво, що цей показник помітно зріс порівняно з 2024 роком (тоді він становив 55 відсотків) і закріпився на високому рівні. Домінування смартфонів не витіснило традиційний перегляд.

Зміна вподобань: кіно замість політики

У структурі контенту фільми та серіали залишаються найпопулярнішим форматом - їх обирають 79 відсотків респондентів.

Музика та музичні програми цікавлять 68 відсотків українців. Динаміка останніх трьох років показує, що інтерес до розважального сегмента залишається стабільним.

Натомість суспільно-політичний вектор зазнає змін:

  • Документальні фільми та проєкти відновили популярність до 54 відсотків (після просідання у 2025 році).
  • Новини та аналітичні програми обирають 49 відсотків опитаних, що менше за показник 2024 року (54 відсотки).
  • Хоча новини залишаються важливою складовою щоденного раціону, розважальний контент відіграє дедалі більшу роль у психологічному розвантаженні аудиторії.

Топплатформи та зростання Threads

Трійка найпопулярніших месенджерів в Україні залишається незмінною:

  • Telegram - 74 відсотки,
  • Viber - 59 відсотків,
  • Facebook Messenger - 54 відсотки.

У сегменті соціальних мереж лідирує Facebook (70 відсотків), за ним ідуть Instagram (65 відсотків) та TikTok (54 відсотки).

Соцмережі залишаються "віддушиною" українців (схема: Gradus Research)

Окремо соціологи відзначають впевнене зростання популярності Threads - протягом тижня нею користувалися вже 21 відсоток респондентів.

"Люди обирають платформу, пристрій і формат залежно від того, що їм потрібно в конкретний момент. Як результат, увага розпилена між різними каналами протягом дня", - зазначає соціологиня, засновниця та CEO Gradus Research Євгенія Близнюк.

Gradus Research опитала 1000 респондентів віком від 18 до 60 років у містах з населенням понад 50 тисяч мешканців (за винятком тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій).

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