Telegram, Facebook та TikTok: де українці читають новини та дивляться серіали

Цифрові канали залишаються основними майданчиками, де українці проводять найбільшу частину свого дня.

На кожен із типів медіа - соцмережі, месенджери та відеоплатформи - респонденти витрачають у середньому понад 2 години на добу.

Проте за часткою залученої аудиторії лідирують саме месенджери:

42 відсотки опитуваних проводять у месенджерах понад 3 години щодня;

35 відсотків витрачають стільки ж часу на відеоплатформи;

28 відсотків обирають соцмережі;

15 відсотків припадає на традиційне телебачення та OTT-сервіси.

За загальним середнім часом споживання першість утримують соціальні мережі, однак месенджери впевнено лідирують за кількістю якорних користувачів, які залишаються онлайн годинами.

Українці обирають різні платформи для індивідуальних потреб (інфографіка: Gradus Research)

Розподіл ролей: новини та розваги

Українська аудиторія демонструє чіткий прагматизм: різні платформи закривають різні потреби.

Для новин: основними джерелами інформації про події в Україні та світі залишаються месенджери - їм надають перевагу 74 відсотки респондентів.

Соціальні мережі посідають другу сходинку (59 відсотків), а відеоплатформи - третю (54 відсотки).

Для відпочинку: щоб розслабитися, 61 відсоток українців обирає відеохостинги. Понад половина опитаних з цією ж метою використовує соцмережі та месенджери.

Дозвілля українців стає більш "нішевим" у цифрі (інфорграфіка: Gradus Research)

Смартфони проти великих екранів

Смартфон зберігає статус головного пристрою для виходу у мережу: протягом останнього тижня ним користувалися 89 відсотків опитаних. Популярність мобільних екранів є однаково високою серед усіх вікових груп.

Водночас великі екрани не втрачають актуальності. Серед власників телевізорів 66 відсотків користуються Smart TV.

Цікаво, що цей показник помітно зріс порівняно з 2024 роком (тоді він становив 55 відсотків) і закріпився на високому рівні. Домінування смартфонів не витіснило традиційний перегляд.

Зміна вподобань: кіно замість політики

У структурі контенту фільми та серіали залишаються найпопулярнішим форматом - їх обирають 79 відсотків респондентів.

Музика та музичні програми цікавлять 68 відсотків українців. Динаміка останніх трьох років показує, що інтерес до розважального сегмента залишається стабільним.

Натомість суспільно-політичний вектор зазнає змін:

Документальні фільми та проєкти відновили популярність до 54 відсотків (після просідання у 2025 році).

Новини та аналітичні програми обирають 49 відсотків опитаних, що менше за показник 2024 року (54 відсотки).

Хоча новини залишаються важливою складовою щоденного раціону, розважальний контент відіграє дедалі більшу роль у психологічному розвантаженні аудиторії.

Топплатформи та зростання Threads

Трійка найпопулярніших месенджерів в Україні залишається незмінною:

Telegram - 74 відсотки,

- 74 відсотки, Viber - 59 відсотків,

- 59 відсотків, Facebook Messenger - 54 відсотки.

У сегменті соціальних мереж лідирує Facebook (70 відсотків), за ним ідуть Instagram (65 відсотків) та TikTok (54 відсотки).

Соцмережі залишаються "віддушиною" українців (схема: Gradus Research)

Окремо соціологи відзначають впевнене зростання популярності Threads - протягом тижня нею користувалися вже 21 відсоток респондентів.

"Люди обирають платформу, пристрій і формат залежно від того, що їм потрібно в конкретний момент. Як результат, увага розпилена між різними каналами протягом дня", - зазначає соціологиня, засновниця та CEO Gradus Research Євгенія Близнюк.

Gradus Research опитала 1000 респондентів віком від 18 до 60 років у містах з населенням понад 50 тисяч мешканців (за винятком тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій).