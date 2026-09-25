Telegram, Facebook и TikTok: где украинцы читают новости и смотрят сериалы

В 2026 году украинцы стали более избирательно потреблять медиа - новости чаще всего ищут в мессенджерах, а за развлечениями идут на видеоплатформы и в соцсети. В то же время, интерес к общественно-политическим программам снижается.
Об этом информирует РБК-Украина, опираясь на исследование Gradus .
Цифровые каналы остаются основными площадками, где украинцы проводят самую большую часть своего дня.
На каждый из типов медиа - соцсети, мессенджеры и видеоплатформы - респонденты тратят в среднем более 2 часов в сутки.
Однако по доле привлеченной аудитории лидируют именно мессенджеры:
По общему среднему времени потребление первенства удерживают социальные сети, однако мессенджеры уверенно лидируют по количеству остающихся онлайн часами якорных пользователей.
Украинцы выбирают разные платформы для индивидуальных нужд (инфографика: Gradus Research)
Украинская аудитория демонстрирует четкий прагматизм: разные платформы закрывают разные потребности.
Для новостей: основными источниками информации о событиях в Украине и мире остаются мессенджеры - им предпочитают 74 процента респондентов.
Социальные сети занимают второе место (59 процентов), а видеоплатформы - третье (54 процента).
Для отдыха: чтобы расслабиться, 61 процент украинцев выбирают видеохостинги. Более половины опрошенных с этой же целью используют соцсети и мессенджеры.
Досуг украинцев становится более "нишевым" в цифре (информация: Gradus Research)
Смартфон сохраняет статус главного устройства для выхода в сеть: за последнюю неделю им пользовались 89 процентов опрошенных. Популярность мобильных экранов одинаково высока среди всех возрастов.
В то же время, большие экраны не теряют актуальности. Среди владельцев телевизоров 66 процентов пользуются Smart TV.
Интересно, что этот показатель заметно вырос по сравнению с 2024 годом (тогда он составлял 55 процентов) и закрепился на высоком уровне. Доминирование смартфонов не вытеснило традиционный просмотр.
В структуре контента фильмы и сериалы остаются популярным форматом - их выбирают 79 процентов респондентов.
Музыка и музыкальные программы интересуют 68% украинцев. Динамика последних трех лет показывает, что интерес к развлекательному сегменту остается стабильным.
В то же время общественно-политический вектор претерпевает изменения:
Тройка популярнейших мессенджеров в Украине остается неизменной:
В сегменте социальных сетей лидирует Facebook (70 процентов), за ним следуют Instagram (65 процентов) и TikTok (54 процента).
Соцсети остаются "отдушиной" украинцев (схема: Gradus Research)
Отдельно социологи отмечают уверенный рост популярности Threads - в течение недели ею пользовались уже 21 процент респондентов.
"Люди выбирают платформу, устройство и формат в зависимости от того, что им нужно в конкретный момент. Как результат, внимание распылено между разными каналами в течение дня", - отмечает социолог, основательница и CEO Gradus Research Евгения Близнюк.
Gradus Research опросил 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах с населением более 50 тысяч жителей (за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий).