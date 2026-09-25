Telegram, Facebook та TikTok: де українці читають новини та дивляться серіали
У 2026 році українці стали вибірковіше споживати медіа - новини найчастіше шукають у месенджерах, а за розвагами йдуть на відеоплатформи та у соцмережі. Водночас інтерес до суспільно-політичних програм знижується.
Про це інформує РБК-Україна, спираючись на дослідження Gradus.
Цифрові канали залишаються основними майданчиками, де українці проводять найбільшу частину свого дня.
На кожен із типів медіа - соцмережі, месенджери та відеоплатформи - респонденти витрачають у середньому понад 2 години на добу.
Проте за часткою залученої аудиторії лідирують саме месенджери:
- 42 відсотки опитуваних проводять у месенджерах понад 3 години щодня;
- 35 відсотків витрачають стільки ж часу на відеоплатформи;
- 28 відсотків обирають соцмережі;
- 15 відсотків припадає на традиційне телебачення та OTT-сервіси.
За загальним середнім часом споживання першість утримують соціальні мережі, однак месенджери впевнено лідирують за кількістю якорних користувачів, які залишаються онлайн годинами.
Українці обирають різні платформи для індивідуальних потреб (інфографіка: Gradus Research)
Розподіл ролей: новини та розваги
Українська аудиторія демонструє чіткий прагматизм: різні платформи закривають різні потреби.
Для новин: основними джерелами інформації про події в Україні та світі залишаються месенджери - їм надають перевагу 74 відсотки респондентів.
Соціальні мережі посідають другу сходинку (59 відсотків), а відеоплатформи - третю (54 відсотки).
Для відпочинку: щоб розслабитися, 61 відсоток українців обирає відеохостинги. Понад половина опитаних з цією ж метою використовує соцмережі та месенджери.
Дозвілля українців стає більш "нішевим" у цифрі (інфорграфіка: Gradus Research)
Смартфони проти великих екранів
Смартфон зберігає статус головного пристрою для виходу у мережу: протягом останнього тижня ним користувалися 89 відсотків опитаних. Популярність мобільних екранів є однаково високою серед усіх вікових груп.
Водночас великі екрани не втрачають актуальності. Серед власників телевізорів 66 відсотків користуються Smart TV.
Цікаво, що цей показник помітно зріс порівняно з 2024 роком (тоді він становив 55 відсотків) і закріпився на високому рівні. Домінування смартфонів не витіснило традиційний перегляд.
Зміна вподобань: кіно замість політики
У структурі контенту фільми та серіали залишаються найпопулярнішим форматом - їх обирають 79 відсотків респондентів.
Музика та музичні програми цікавлять 68 відсотків українців. Динаміка останніх трьох років показує, що інтерес до розважального сегмента залишається стабільним.
Натомість суспільно-політичний вектор зазнає змін:
- Документальні фільми та проєкти відновили популярність до 54 відсотків (після просідання у 2025 році).
- Новини та аналітичні програми обирають 49 відсотків опитаних, що менше за показник 2024 року (54 відсотки).
- Хоча новини залишаються важливою складовою щоденного раціону, розважальний контент відіграє дедалі більшу роль у психологічному розвантаженні аудиторії.
Топплатформи та зростання Threads
Трійка найпопулярніших месенджерів в Україні залишається незмінною:
- Telegram - 74 відсотки,
- Viber - 59 відсотків,
- Facebook Messenger - 54 відсотки.
У сегменті соціальних мереж лідирує Facebook (70 відсотків), за ним ідуть Instagram (65 відсотків) та TikTok (54 відсотки).
Соцмережі залишаються "віддушиною" українців (схема: Gradus Research)
Окремо соціологи відзначають впевнене зростання популярності Threads - протягом тижня нею користувалися вже 21 відсоток респондентів.
"Люди обирають платформу, пристрій і формат залежно від того, що їм потрібно в конкретний момент. Як результат, увага розпилена між різними каналами протягом дня", - зазначає соціологиня, засновниця та CEO Gradus Research Євгенія Близнюк.
Gradus Research опитала 1000 респондентів віком від 18 до 60 років у містах з населенням понад 50 тисяч мешканців (за винятком тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій).