Telegram, Facebook и TikTok: где украинцы читают новости и смотрят сериалы

В 2026 году украинцы стали более избирательно потреблять медиа - новости чаще всего ищут в мессенджерах, а за развлечениями идут на видеоплатформы и в соцсети. В то же время, интерес к общественно-политическим программам снижается.

Об этом информирует РБК-Украина , опираясь на исследование Gradus .

Цифровые каналы остаются основными площадками, где украинцы проводят самую большую часть своего дня.

На каждый из типов медиа - соцсети, мессенджеры и видеоплатформы - респонденты тратят в среднем более 2 часов в сутки.

Однако по доле привлеченной аудитории лидируют именно мессенджеры:

42 процента опрашиваемых проводят в мессенджерах более 3 часов в день;

35 процентов тратят столько же времени на видеоплатформу;

28 процентов выбирают соцсети;

15 процентов приходятся на традиционное телевидение и OTT-сервисы.

По общему среднему времени потребление первенства удерживают социальные сети, однако мессенджеры уверенно лидируют по количеству остающихся онлайн часами якорных пользователей.

Украинцы выбирают разные платформы для индивидуальных нужд (инфографика: Gradus Research)

Распределение ролей: новости и развлечения

Украинская аудитория демонстрирует четкий прагматизм: разные платформы закрывают разные потребности.

Для новостей: основными источниками информации о событиях в Украине и мире остаются мессенджеры - им предпочитают 74 процента респондентов.

Социальные сети занимают второе место (59 процентов), а видеоплатформы - третье (54 процента).

Для отдыха: чтобы расслабиться, 61 процент украинцев выбирают видеохостинги. Более половины опрошенных с этой же целью используют соцсети и мессенджеры.

Досуг украинцев становится более "нишевым" в цифре (информация: Gradus Research)

Смартфоны против больших экранов

Смартфон сохраняет статус главного устройства для выхода в сеть: за последнюю неделю им пользовались 89 процентов опрошенных. Популярность мобильных экранов одинаково высока среди всех возрастов.

В то же время, большие экраны не теряют актуальности. Среди владельцев телевизоров 66 процентов пользуются Smart TV.

Интересно, что этот показатель заметно вырос по сравнению с 2024 годом (тогда он составлял 55 процентов) и закрепился на высоком уровне. Доминирование смартфонов не вытеснило традиционный просмотр.

Изменение предпочтений: кино вместо политики

В структуре контента фильмы и сериалы остаются популярным форматом - их выбирают 79 процентов респондентов.

Музыка и музыкальные программы интересуют 68% украинцев. Динамика последних трех лет показывает, что интерес к развлекательному сегменту остается стабильным.

В то же время общественно-политический вектор претерпевает изменения:

Документальные фильмы и проекты восстановили популярность до 54 процентов (после проседания в 2025 году).

Новости и аналитические программы выбирают 49 процентов опрошенных, что меньше показателя 2024 года (54 процента).

Хотя новости остаются важной составляющей ежедневного рациона, развлекательный контент играет все большую роль в психологической разгрузке аудитории.

Топплатформы и рост Threads

Тройка популярнейших мессенджеров в Украине остается неизменной:

Telegram - 74 процента,

- 74 процента, Viber - 59 процентов,

- 59 процентов, Facebook Messenger - 54 процента.

В сегменте социальных сетей лидирует Facebook (70 процентов), за ним следуют Instagram (65 процентов) и TikTok (54 процента).

Соцсети остаются "отдушиной" украинцев (схема: Gradus Research)

Отдельно социологи отмечают уверенный рост популярности Threads - в течение недели ею пользовались уже 21 процент респондентов.

"Люди выбирают платформу, устройство и формат в зависимости от того, что им нужно в конкретный момент. Как результат, внимание распылено между разными каналами в течение дня", - отмечает социолог, основательница и CEO Gradus Research Евгения Близнюк.

Gradus Research опросил 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах с населением более 50 тысяч жителей (за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий).