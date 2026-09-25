ua en ru
Пт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Telegram, Facebook и TikTok: где украинцы читают новости и смотрят сериалы

14:16 25.09.2026 Пт
3 мин
aimg Ольга Завада
Telegram, Facebook и TikTok: где украинцы читают новости и смотрят сериалы Gradus оценил цифровые привычки украинцев (фото: Jakub Zerdzicki)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В 2026 году украинцы стали более избирательно потреблять медиа - новости чаще всего ищут в мессенджерах, а за развлечениями идут на видеоплатформы и в соцсети. В то же время, интерес к общественно-политическим программам снижается.

Об этом информирует РБК-Украина, опираясь на исследование Gradus .

Цифровые каналы остаются основными площадками, где украинцы проводят самую большую часть своего дня.

На каждый из типов медиа - соцсети, мессенджеры и видеоплатформы - респонденты тратят в среднем более 2 часов в сутки.

Однако по доле привлеченной аудитории лидируют именно мессенджеры:

  • 42 процента опрашиваемых проводят в мессенджерах более 3 часов в день;
  • 35 процентов тратят столько же времени на видеоплатформу;
  • 28 процентов выбирают соцсети;
  • 15 процентов приходятся на традиционное телевидение и OTT-сервисы.

По общему среднему времени потребление первенства удерживают социальные сети, однако мессенджеры уверенно лидируют по количеству остающихся онлайн часами якорных пользователей.

Telegram, Facebook и TikTok: где украинцы читают новости и смотрят сериалы

Украинцы выбирают разные платформы для индивидуальных нужд (инфографика: Gradus Research)

Распределение ролей: новости и развлечения

Украинская аудитория демонстрирует четкий прагматизм: разные платформы закрывают разные потребности.

Для новостей: основными источниками информации о событиях в Украине и мире остаются мессенджеры - им предпочитают 74 процента респондентов.

Социальные сети занимают второе место (59 процентов), а видеоплатформы - третье (54 процента).

Для отдыха: чтобы расслабиться, 61 процент украинцев выбирают видеохостинги. Более половины опрошенных с этой же целью используют соцсети и мессенджеры.

Telegram, Facebook и TikTok: где украинцы читают новости и смотрят сериалы

Досуг украинцев становится более "нишевым" в цифре (информация: Gradus Research)

Смартфоны против больших экранов

Смартфон сохраняет статус главного устройства для выхода в сеть: за последнюю неделю им пользовались 89 процентов опрошенных. Популярность мобильных экранов одинаково высока среди всех возрастов.

В то же время, большие экраны не теряют актуальности. Среди владельцев телевизоров 66 процентов пользуются Smart TV.

Интересно, что этот показатель заметно вырос по сравнению с 2024 годом (тогда он составлял 55 процентов) и закрепился на высоком уровне. Доминирование смартфонов не вытеснило традиционный просмотр.

Изменение предпочтений: кино вместо политики

В структуре контента фильмы и сериалы остаются популярным форматом - их выбирают 79 процентов респондентов.

Музыка и музыкальные программы интересуют 68% украинцев. Динамика последних трех лет показывает, что интерес к развлекательному сегменту остается стабильным.

В то же время общественно-политический вектор претерпевает изменения:

  • Документальные фильмы и проекты восстановили популярность до 54 процентов (после проседания в 2025 году).
  • Новости и аналитические программы выбирают 49 процентов опрошенных, что меньше показателя 2024 года (54 процента).
  • Хотя новости остаются важной составляющей ежедневного рациона, развлекательный контент играет все большую роль в психологической разгрузке аудитории.

Топплатформы и рост Threads

Тройка популярнейших мессенджеров в Украине остается неизменной:

  • Telegram - 74 процента,
  • Viber - 59 процентов,
  • Facebook Messenger - 54 процента.

В сегменте социальных сетей лидирует Facebook (70 процентов), за ним следуют Instagram (65 процентов) и TikTok (54 процента).

Telegram, Facebook и TikTok: где украинцы читают новости и смотрят сериалы

Соцсети остаются "отдушиной" украинцев (схема: Gradus Research)

Отдельно социологи отмечают уверенный рост популярности Threads - в течение недели ею пользовались уже 21 процент респондентов.

"Люди выбирают платформу, устройство и формат в зависимости от того, что им нужно в конкретный момент. Как результат, внимание распылено между разными каналами в течение дня", - отмечает социолог, основательница и CEO Gradus Research Евгения Близнюк.

Gradus Research опросил 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах с населением более 50 тысяч жителей (за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий).

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Facebook Instagram Telegram TikTok
Новости
Скандал с Сеулом из-за пленных КНДР: в ОП ответили на обвинение
Скандал с Сеулом из-за пленных КНДР: в ОП ответили на обвинение
Аналитика
У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем