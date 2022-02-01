Telegram додав функцію відеостікерів: як вона працює та як їх створювати

Клауд-месенджер Telegram отримав чергове оновлення. Цього ж разу до застосунку Павла Дурова додали функцію відеостікерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Telegram.

"Анімовані наліпки в Telegram є ідеально чіткими і водночас надзвичайно легкі - одна наліпка займає щонайбільше 30 кілобайтів. Однак для створення таких наліпок потрібен досвід та спеціальна програма на зразок Adobe Illustrator", - пише пресслужбу Telegram.

Месенджер додав можливість завантажувати анімовані стікери завдяки функції конвертування з відеофайлу.

Як створювати власні відеостікери?

Відеостікери мають формат .WEBM, що чудово працює з більшістю графічних редакторів.

Вимоги до відеостікерів:

відео повинно бути у форматі .WEBM та з частотою до 30 кадрів/секунду;

закодоване кодеком VP9;

не повинно мати аудіопотоку;

одна зі сторін повинна бути розміром 512 пікселів, інша ж до 512 включно;

тривалість відео не повинна перевищувати 3 секунд;

відео повинно мати прозорий шар, але це тимчасова вимога;

відео повинно бути зацикленим для найкращого сприйняття користувачем;

розмір відео після кодування не повинен перевищувати 256 кБ.

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Поради щодо рендерингу:

переконатися у тому, що в налаштуваннях кодеку обрано VP9 (деякі зі застосунків автоматично обирають VP8)

переконатися у тому, що аудіопотік було видалено;

переконатися у тому, що частота кадрів становить 30 FPS;

бажано використовувати Constant Quality або ж ще нижчу якість, це допоможе зменшити розмір файлу;

якщо ви використовуєте Media Encoder - переконатися у тому, що рендер встановлений на "Software Only".

Як завантажувати відеостікери?

Для цього необхідно скористатися ботом @Stickers, який дозволяє швидко публікувати й керувати пакетами власних стікерів.