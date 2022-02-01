Telegram додав функцію відеостікерів: як вона працює та як їх створювати
Клауд-месенджер Telegram отримав чергове оновлення. Цього ж разу до застосунку Павла Дурова додали функцію відеостікерів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Telegram.
"Анімовані наліпки в Telegram є ідеально чіткими і водночас надзвичайно легкі - одна наліпка займає щонайбільше 30 кілобайтів. Однак для створення таких наліпок потрібен досвід та спеціальна програма на зразок Adobe Illustrator", - пише пресслужбу Telegram.
Месенджер додав можливість завантажувати анімовані стікери завдяки функції конвертування з відеофайлу.
Як створювати власні відеостікери?
Відеостікери мають формат .WEBM, що чудово працює з більшістю графічних редакторів.
Вимоги до відеостікерів:
- відео повинно бути у форматі .WEBM та з частотою до 30 кадрів/секунду;
- закодоване кодеком VP9;
- не повинно мати аудіопотоку;
- одна зі сторін повинна бути розміром 512 пікселів, інша ж до 512 включно;
- тривалість відео не повинна перевищувати 3 секунд;
- відео повинно мати прозорий шар, але це тимчасова вимога;
- відео повинно бути зацикленим для найкращого сприйняття користувачем;
- розмір відео після кодування не повинен перевищувати 256 кБ.
Поради щодо рендерингу:
- переконатися у тому, що в налаштуваннях кодеку обрано VP9 (деякі зі застосунків автоматично обирають VP8)
- переконатися у тому, що аудіопотік було видалено;
- переконатися у тому, що частота кадрів становить 30 FPS;
- бажано використовувати Constant Quality або ж ще нижчу якість, це допоможе зменшити розмір файлу;
- якщо ви використовуєте Media Encoder - переконатися у тому, що рендер встановлений на "Software Only".
Як завантажувати відеостікери?
Для цього необхідно скористатися ботом @Stickers, який дозволяє швидко публікувати й керувати пакетами власних стікерів.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці великого оновлення Telegram.