Telegram додав функцію відеостікерів: як вона працює та як їх створювати

"Анімовані наліпки в Telegram є ідеально чіткими і водночас надзвичайно легкі - одна наліпка займає щонайбільше 30 кілобайтів. Однак для створення таких наліпок потрібен досвід та спеціальна програма на зразок Adobe Illustrator", - пише пресслужбу Telegram.

Месенджер додав можливість завантажувати анімовані стікери завдяки функції конвертування з відеофайлу.

Відеостікери мають формат .WEBM, що чудово працює з більшістю графічних редакторів.