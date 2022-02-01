ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Telegram додав функцію відеостікерів: як вона працює та як їх створювати

Новость на русском →
Росія, Вівторок 01 лютого 2022 13:28
Telegram додав функцію відеостікерів: як вона працює та як їх створювати Фото: Telegram додав функцію відеостікерів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Клауд-месенджер Telegram отримав чергове оновлення. Цього ж разу до застосунку Павла Дурова додали функцію відеостікерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Telegram.

"Анімовані наліпки в Telegram є ідеально чіткими і водночас надзвичайно легкі - одна наліпка займає щонайбільше 30 кілобайтів. Однак для створення таких наліпок потрібен досвід та спеціальна програма на зразок Adobe Illustrator", - пише пресслужбу Telegram.

Месенджер додав можливість завантажувати анімовані стікери завдяки функції конвертування з відеофайлу.

Як створювати власні відеостікери?

Відеостікери мають формат .WEBM, що чудово працює з більшістю графічних редакторів.

Вимоги до відеостікерів:

  • відео повинно бути у форматі .WEBM та з частотою до 30 кадрів/секунду;
  • закодоване кодеком VP9;
  • не повинно мати аудіопотоку;
  • одна зі сторін повинна бути розміром 512 пікселів, інша ж до 512 включно;
  • тривалість відео не повинна перевищувати 3 секунд;
  • відео повинно мати прозорий шар, але це тимчасова вимога;
  • відео повинно бути зацикленим для найкращого сприйняття користувачем;
  • розмір відео після кодування не повинен перевищувати 256 кБ.

Поради щодо рендерингу:

  • переконатися у тому, що в налаштуваннях кодеку обрано VP9 (деякі зі застосунків автоматично обирають VP8)
  • переконатися у тому, що аудіопотік було видалено;
  • переконатися у тому, що частота кадрів становить 30 FPS;
  • бажано використовувати Constant Quality або ж ще нижчу якість, це допоможе зменшити розмір файлу;
  • якщо ви використовуєте Media Encoder - переконатися у тому, що рендер встановлений на "Software Only".

Як завантажувати відеостікери?

Для цього необхідно скористатися ботом @Stickers, який дозволяє швидко публікувати й керувати пакетами власних стікерів.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці великого оновлення Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Telegram
NEWS
Указ про армію, "Нормандія" та заклик до єдності: головне з виступу Зеленського в Раді
Указ про армію, "Нормандія" та заклик до єдності: головне з виступу Зеленського в Раді
DAILY
Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу