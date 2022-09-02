UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На телефоны украинцев придут оповещения о возможной угрозе: в ГСЧС объяснили причину

Фото: на телефоны украинцев придут оповещения о возможной угрозе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцам, в период с 7 сентября по 10 октября, будут приходить сообщения о возможной угрозе. Таким способом в Украине будут тестировать дополнительную систему оповещения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что тестирование новой системы коснется жителей Винницкой области и ряда других.

"В период с 7 сентября по 10 октября в ряде областей, в частности в Винницкой области, планируется проведение тестирования рассылки через сети операторов мобильной связи "Киевстар", "Водафон" и "Лайфселл" информационных сообщений о возможных угрозах. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к необходимости проверки работы указанной системы оповещения", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Броварах тестировали систему оповещения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина