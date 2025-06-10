Телефонують родинам військовополонених: Коордштаб попередив про нову ІПСО росіян

Як пише Коордштаб, невідомі особи спонукають родичів українських військовополонених надсилати електронні звернення до державних і міжнародних структур, надсилати докази у приватні повідомлення, а також поширювати ці "інструкції" в чатах родин зниклих безвісти.

Зокрема для "зручності" шахраї надають орієнтовний тест звернень та перелік установ, до яких нібито слід звертатися:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;

Національне інформаційне бюро;

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ);

Управління верховного комісара ООН з прав людини;

адміністрація президента США.

"Ці дії не мають нічого спільного з офіційними механізмами обміну військовополонених. Це - чергова інформаційно-психологічна операція агресора, яка має на меті посіяти паніку, дестабілізувати суспільство та дискредитувати державні органи", - додає Коордштаб.