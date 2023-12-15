Телефонний номер не змінився. Макрон назвав умову відновлення діалогу з Путіним

"Якщо у президента Путіна є готовність до діалогу та серйозні пропозиції щодо просування вперед і виходу з конфлікту та побудови міцного миру, тобто такого, який поважатиме міжнародне право, а отже, українські інтереси та суверенітет, я прийму дзвінок", - заявив лідер Франції.

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

повністю покинути територію України;

змінити політичну еліту;

визнати воєнні злочини;

видати організаторів війни для трибуналу.

Нещодавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ припинити жити ілюзіями й намагатись знайти "інший вихід", окрім поразки Росії. Перед цим диктатор Путін вкотре повторив свою маячню про те, що його країна "досягне своїх цілей" у війні та багато іншого.