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Телефонный номер не изменился. Макрон назвал условие возобновления диалога с Путиным

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Франции Эммануэль Макрон открыт к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным, если последний продемонстрирует желание построить крепкий мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона на пресс-конференции после заседания лидеров стран Европейского союза.

"Если у президента Путина есть готовность к диалогу и серьезные предложения по продвижению вперед и выходу из конфликта и построению крепкого мира, то есть уважающего международное право, а значит, украинские интересы и суверенитет, я приму звонок", - заявил лидер Франции.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • изменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать устроителей войны для трибунала.

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир прекратить жить иллюзиями и пытаться найти "другой выход" , кроме поражения России. Перед этим диктатор Путин еще раз повторил свой бред о том, что его страна "достигнет своих целей" в войне и многое другое.

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