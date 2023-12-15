Телефонный номер не изменился. Макрон назвал условие возобновления диалога с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон открыт к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным, если последний продемонстрирует желание построить крепкий мир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона на пресс-конференции после заседания лидеров стран Европейского союза.
"Если у президента Путина есть готовность к диалогу и серьезные предложения по продвижению вперед и выходу из конфликта и построению крепкого мира, то есть уважающего международное право, а значит, украинские интересы и суверенитет, я приму звонок", - заявил лидер Франции.
В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.
Для возобновления переговоров Россия должна:
Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир прекратить жить иллюзиями и пытаться найти "другой выход" , кроме поражения России. Перед этим диктатор Путин еще раз повторил свой бред о том, что его страна "достигнет своих целей" в войне и многое другое.
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