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У телефоні депутата Пономарьова знайшли листування з ФСБ, - "Схеми"

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Україна, Вівторок 25 липня 2023 21:20
У телефоні депутата Пономарьова знайшли листування з ФСБ, - "Схеми" Фото: Олександр Пономарьов, нардеп від ОПЗЖ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У телефоні народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова знайшли листування зі співробітниками ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Судячи з листувань у Telegram, депутат протягом весни-літа 2022 року, перебуваючи під окупацією, підтримував зв’язок із двома працівниками ФСБ.

Один з них мав позивний "Богун", інший "Лис". Він домовлявся із ними про зустрічі у Бердянську і Криму та звітував про роботу своїх підприємств на окупованій території.

Листування з "Богуном"

У листуваннях, знайдених правоохоронцями в одному з телефонів Пономарьова, депутат сам виступав ініціатором зустрічі з "Богуном":

"Вітаю, треба поспілкуватися!", - йдеться в повідомленні, надісланому Пономарьовим 10 червня 2022 року. У відповідь "Богун" пропонує депутату зустрітися "в неділю в Сімферополі".

У телефоні депутата Пономарьова знайшли листування з ФСБ, - &quot;Схеми&quot;

Фото: Листування (t.me/cxemu)

11 липня 2022 року "Богун" надсилав Пономарьову голосове повідомлення, у якому називав його "батя" і розповідав про стан здоров'я "тещі", повідомляючи, що "допомога не потрібна".

Спілкування з "Лисом"

"Схеми" повідомляють, що правоохоронці виявили в телефоні листування з контактом, на ім'я Віктор "Лис". Мова може йти про ще одного працівника ФСБ, підлеглого "Богуна". З ним Пономарьов, судячи з листування, зустрічався кілька разів, наприклад 28 травня 2022 року.

А за три дні "за підсумками" цієї зустрічі нардеп надіслав ФСБшнику документ, у якому називалася "доцільною" інтеграція підприємств холдингу Пономарьова "в економіку Криму".

У телефоні депутата Пономарьова знайшли листування з ФСБ, - &quot;Схеми&quot;

Фото: Листування (t.me/cxemu)

"Пропонується здійснити введення зовнішнього управління у вигляді юридичної особи з республіки Крим. Мета - формування нових ринків збуту, укладення договорів, налагодження поставок до країн Азії через Крим", - ідеться в документі, надісланому Пономарьовим "Лису".

Позиція депутата з цього приводу

Журналісти зазначають, що Пономарьов раніше підтверджував у коментарі "Схемам", що в окупації мав контакти зі співробітником ФСБ "Богуном", але говорив, що це "ФСБшник у балаклаві, який намагався схилити його до співпраці", від якої він "відмовився".

Справа Пономарьова

Нагадаємо, ще 24 липня стало відомо, що депутату Олександру Пономарьову повідомили про підозру у державній зраді.

Співробітники Державного бюро розслідувань з'ясували, що нардеп під час повномасштабного вторгнення росіян, перебуваючи на тимчасово окупованій території, перереєстрував свої підприємства згідно із законодавством РФ і навіть надавав паливо ворогу.

Сьогодні Печерський районний суд обрав запобіжний захід народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Олександру Пономарьову у вигляді арешту.

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