В телефоне депутата Пономарева нашли переписку с ФСБ, - "Схемы"

В телефоне народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Александра Пономарева нашли переписку с сотрудниками ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Схемы ".

Судя по перепискам в Telegram, депутат в течение весны-лета 2022 года, находясь под оккупацией, поддерживал связь с двумя сотрудниками ФСБ.

Один из них имел позывной "Богун", другой "Лис". Он договаривался с ними о встречах в Бердянске и Крыму и отчитывался о работе своих предприятий на оккупированной территории.

Переписка с "Богуном"

В переписках, найденных правоохранителями в одном из телефонов Пономарева, депутат сам выступал инициатором встречи с "Богуном":

"Приветствую, надо пообщаться!", - говорится в сообщении, отправленном Пономаревым 10 июня 2022 года. В ответ "Богун" предлагает депутату встретиться "в воскресенье в Симферополе".

Фото: Переписка (t.me/cxemu)

11 июля 2022 года "Богун" присылал Пономареву голосовое сообщение, в котором называл его "батя" и рассказывал о состоянии здоровья "тещи", сообщая, что "помощь не нужна".

Общение с "Лисом"

"Схемы" сообщают, что правоохранители обнаружили в телефоне переписку с контактом, по имени Виктор "Лис". Речь может идти о еще одном работнике ФСБ, подчиненном "Богуна". С ним Пономарев, судя по переписке, встречался несколько раз, например 28 мая 2022 года.

А через три дня "по итогам" этой встречи нардеп прислал ФСБшнику документ, в котором называлась "целесообразной" интеграция предприятий холдинга Пономарева "в экономику Крыма".

Фото: Переписка (t.me/cxemu)

"Предлагается осуществить введение внешнего управления в виде юридического лица из республики Крым. Цель - формирование новых рынков сбыта, заключение договоров, налаживание поставок в страны Азии через Крым", - говорится в документе, направленном Пономаревым "Лису".

Позиция депутата на этот счет

Журналисты отмечают, что Пономарев ранее подтверждал в комментарии "Схемам", что в оккупации имел контакты с сотрудником ФСБ "Богуном", но говорил, что это "ФСБшник в балаклаве, который пытался склонить его к сотрудничеству", от которого он "отказался".

Дело Пономарева

Напомним, еще 24 июля стало известно, что депутату Александру Пономареву сообщили о подозрении в государственной измене.

Сотрудники Государственного бюро расследований выяснили, что нардеп во время полномасштабного вторжения россиян, находясь на временно оккупированной территории, перерегистрировал свои предприятия согласно законодательству РФ и даже предоставлял топливо врагу.

Сегодня Печерский районный суд избрал меру пресечения народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Александру Пономареву в виде ареста.