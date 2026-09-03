Купівля землі бізнесом з іноземними інвестиціями: Мінцифри підтримало позицію "Телас"

Зазначається, що напередодні "Телас" звернулася до урядовців через неоднозначне застосування статті 82 Земельного кодексу України та отримала відповідь, у якій Мінцифри підтримало законодавчі зміни.

"Мінцифри підтримує важливість порушеного Асоціацією питання щодо необхідності законодавчих змін, які забезпечать єдину правозастосовну практику щодо права українських юридичних осіб з іноземними інвестиціями набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення", - сказано у відповіді заступника міністра Станіслава Прибитька.

Як стверджують експерти, виправити ситуацію та зняти всі суперечності має законопроєкт № 14087 від 29 вересня 2025 року про лібералізацію земельних відносин, який чекає на розгляд у Верховній Раді. Документ має захистити підприємства від двозначного прочитання норм закону.

В Асоціації зазначають, що невизначеність стосовно права купувати ділянки створює серйозні проблеми не тільки для операторів мобільного зв'язку й інтернету.

"Якщо не встановити зрозумілі правила, то загроза виникне для більш ніж 80 тисяч українських фірм, які залучили іноземні інвестиції та працюють у різних сферах економіки", - наголошують у "Телас".