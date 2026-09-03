Покупка земли бизнесом с иностранными инвестициями: Минцифры поддержало позицию "Телас"

Отмечается, что накануне "Телас" обратилась к чиновникам из-за неоднозначного применения статьи 82 Земельного кодекса Украины и получила ответ, в котором Минцифры поддержало законодательные изменения.

"Минцифры поддерживает важность поднятого Ассоциацией вопроса о необходимости законодательных изменений, которые обеспечат единую правоприменительную практику по праву украинских юридических лиц с иностранными инвестициями приобретать в собственность земельные участки несельскохозяйственного назначения", - говорится в ответе заместителя министра Станислава Прибитько.

Как утверждают эксперты, исправить ситуацию и снять все противоречия должен законопроект № 14087 от 29 сентября 2025 года о либерализации земельных отношений, который ожидает рассмотрения в Верховной Раде. Документ должен оградить предприятия от двузначного прочтения норм закона.

В Ассоциации отмечают, что неопределенность по поводу права покупать участки создает серьезные проблемы не только для операторов мобильной связи и интернета.

"Если не установить понятные правила, то угроза возникнет для более 80 тысяч украинских фирм, которые привлекли иностранные инвестиции и работают в разных сферах экономики", - подчеркивают в "Телас".