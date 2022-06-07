Тела погибших из "Азовстали" возвращают домой. В Минобороны назвали цифру

Продолжается процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя. Из "Азовстали" уже привезли тела 210 воинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МО Украины .

"На сегодня уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них - героические защитники "Азовстали", - говорится в сообщении украинской разведки.

В Миноброны убеждают, что работают над тем, чтобы вернуть всех погибших домой.

Сколько еще тел защитников Мариуполя остается на подконтрольной оккупантам территории в ведомстве не сообщают.