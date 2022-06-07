Тіла загиблих з "Азовсталі" повертають додому. В Міноборони назвали цифру

Триває процес повернення тіл загиблих захисників Маріуполя. З "Азовсталі" уже привезли тіла 210 воїнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МО України.
"На сьогодні вже вдалося повернути 210 наших військових. Більшість з них - героїчні оборонці "Азовсталі", - йдеться в повідомленні української розвідки.
В Міноброни переконують, що працюють над тим, аби повернути всіх загиблих додому.
Скільки ще тіл захисників Маріуполя залишається на підконтрольній окупантам території у відомстві не повідомляють.
Нагадаємо, днем раніше стало відомо про повернення з "Азовсталі" 160 тіл захисників Маріуполя.
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