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Тіла чотирьох осіб виявили в покинутому колодязі в Одеській області

Новость на русском → Одеса, Неділя 25 квітня 2021 16:48
Тіла чотирьох осіб виявили в покинутому колодязі в Одеській області Фото: місце події в Одеській області (od.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У селі Плахтіївка Білгород-Дністровського району Одеської області 25 квітня в покинутому колодязі виявили тіла чотирьох осіб. Серед загиблих троє чоловіків і одна жінка.

Про це повідомила прес-служба управління Національної поліції України в Одеській області.

У поліції уточнили, що загиблі - місцеві жителі у віці від 23 до 35 років. На місці події працюють рятувальники і слідчо-оперативна група. Обставини трагедії встановлюються. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Фото: місце події в Одеській області (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вдень 24 квітня в Дніпрі невідомий обстріляв автомобіль Toyota LandCruiser,в результаті чого загинув чоловік. У місті введено поліцейська спецоперація.

Відзначимо, раніше, в Києві невідомий відкрив вогонь по дорожникам, які виконували ремонтні роботи в Печерському районі.

РБК-Україна раніше повідомляло, що в Києві чоловік стріляв у охоронця магазину через зауваження про відсутність маски.

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