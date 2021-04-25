Тіла чотирьох осіб виявили в покинутому колодязі в Одеській області
У селі Плахтіївка Білгород-Дністровського району Одеської області 25 квітня в покинутому колодязі виявили тіла чотирьох осіб. Серед загиблих троє чоловіків і одна жінка.
Про це повідомила прес-служба управління Національної поліції України в Одеській області.
У поліції уточнили, що загиблі - місцеві жителі у віці від 23 до 35 років. На місці події працюють рятувальники і слідчо-оперативна група. Обставини трагедії встановлюються. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.
Фото: місце події в Одеській області (od.npu.gov.ua)
Нагадаємо, вдень 24 квітня в Дніпрі невідомий обстріляв автомобіль Toyota LandCruiser,в результаті чого загинув чоловік. У місті введено поліцейська спецоперація.
Відзначимо, раніше, в Києві невідомий відкрив вогонь по дорожникам, які виконували ремонтні роботи в Печерському районі.
РБК-Україна раніше повідомляло, що в Києві чоловік стріляв у охоронця магазину через зауваження про відсутність маски.