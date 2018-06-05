Спецслужбы Израиля предотвратили покушение на Нетаньяху

В Иерусалиме в конце апреля задержали подозреваемых в подготовке терактов

Служба безопасности Израиля ("Шабак") задержала членов террористической ячейки, которые планировали покушение на премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Haaretz ссылкой на официальное сообщение организации.

Сообщается, что спецоперация по задержанию террористов прошла 24 апреля 2018 года. В частности, был арестован житель лагеря для палестинских беженцев по имени Мохаммед Джамаль Рашдэ и другие подозреваемые, имена которых не разглашаются.

По данным службы безопасности, террористами управлял Народный фронт освобождения Палестины с территории Сирии. Однако члены ячейки не получили денег от организаторов теракта, так как их задержали на начальном этапе планирования покушения.

По данным контрразведки, террористы планировал атаку на американское посольство в Иерусалиме, а также покушение на Нетаньяху, мэра Иерусалима Нира Барката и других высокопоставленных чиновников.

Напомним, ранее турецкая разведка заявила о подготовке покушения на президента страны Реджепа Эрдогана.