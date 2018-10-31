Текущее состояние экономики позволило бы Украине обойтись без кредитов, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Президент напомнил кто взял обязательства о повышении тарифов на газ

Текущее состояние экономики Украины уже позволил бы обойтись без заимствования. Об этом в среду, 31 октября, во время встречи с представителями бизнеса сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Не лишним будет напомнить, что обязательства выравнять внутренние и внешние цены на газ - цену внутреннюю и цену импортного газа, Украина взяла на себя, когда, например, председатель нынешнего правительства Владимир Гройсман еще был мэром Винницы и занимался трамваями и ЖЭКами, но точно не газом ", - сказал глава государства.

По словам президента, обязательство о повышении цены на газ и уравнивание в стоимости импортного голубого топлива и газа украинской добычи перед Международным валютным фондом (МВФ) было взято еще предыдущими правительствами и представителями власти. Порошенко также напомнил, что эти обязательства были взяты для получения поддержки от МВФ в больших суммах.

"54 миллиарда долларов. Вот общее долговое наследие, которое "нагуляли" сегодняшние "правдоборцы" в 2007-2013 годах, когда были властью", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил, что именно поэтому Кабинет министров сейчас, действуя в пределах своей компетенции и ответственности, принял решение о повышении тарифов, "для того, чтобы продолжить сотрудничество с Фондом".

Президент подчеркнул, что текущее состояние экономики уже позволил бы Украине обойтись без заимствования.

"Я это подчеркиваю - если бы не пиковые расчеты по старым кредитам, которые принадлежат к выплате следующего, 2019", - сказал он.

Напомним, ранее МВФ и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программе в формате stand-by (SBA) в размере 3,9 млрд долларов.