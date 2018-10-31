Поточний стан економіки дозволив би Україні обійтися без кредитів, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Президент нагадав, хто взяв зобов’язання про підвищення тарифів на газ

Поточний стан економіки України вже дозволив би обійтися без запозичення. Про це в середу, 31 жовтня, під час зустрічі з представниками бізнесу повідомив президент України Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

"Не зайвим буде нагадати, що зобов’язання зрівняти внутрішні і зовнішні ціни на газ – ціну внутрішню і ціну імпортного газу, Україна взяла на себе, коли, наприклад, голова нинішнього Уряду Володимир Гройсман ще був мером Вінниці і займався трамваями й ЖЕКами, але точно не газом", - сказав глава держави.

За словами президента, зобов'язання про підвищення ціни на газ і зрівняння у вартості імпортного блакитного палива і газу українського видобутку перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) було взято ще попередніми урядами та представниками влади. Порошенко також нагадав, що ці зобов'язання були взяті для отримання підтримки від МВФ у великих сумах.

"54 мільярди доларів. Ось загальна боргова спадщина, яку "нагуляли" сьогоднішні "правдоборці" у 2007-2013 роках, коли були владою", - підкреслив Порошенко.

Глава держави зазначив, що саме тому Кабінет міністрів зараз, діючи в межах своєї компетенції та відповідальності, прийняв рішення про підвищення тарифів, "для того, щоб продовжити співпрацю з Фондом".

Президент підкреслив, що поточний стан економіки вже дозволив би Україні обійтися без запозичення.

"Я це підкреслюю - якщо б не пікові розрахунки за старими кредитами, які належать до виплати наступного, 2019", - сказав він.

Нагадаємо, раніше МВФ і влада України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду за новою програмою у форматі stand-by (SBA) в розмірі 3,9 млрд доларів.