Текст томосу про автокефалію не буде опублікований до вручення предстоятелю УПЦ, - Павленко

Фото: Ростислав Павленко (twitter.com/Intervu_Z_UA)

Вселенський патріарх Варфоломій передасть томос про автокефалію УПЦ особисто обраному предстоятелю

Вселенський патріарх Варфоломій передасть томос про автокефалію Української православної церкви особисто обраному предстоятелю, тому текст томоса не може бути опублікований. Про це заявив радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко в ефірі одного з українських телеканалів, передає РБК-Україна.

"Предстоятель у Стамбулі невдовзі після Собору (українських церков, - ред.) отримає з рук Вселенського патріарха томос - грамоту. Саме тому це наразі не є публічним документом, тому що він передається новообраному предстоятелю", - сказав він.

За його словами, затверджені Синодом Вселенського патріархату пропозиції до статуту церкви були підготовлені на підставі положень томосу і будуть представлені на розгляд Собору українських церков, який збереться у грудні.

Павленко також додав, що про дату проведення Об'єднавчого собору незабаром оголосить Вселенський патріарх Варфоломій.

Нагадаємо, що на засіданні Синоду Вселенського патріархату був підготовлений проект статуту Української церкви. Статут є внутрішнім документом Української церкви, що регламентує різні сторони її життя. Він обов'язковий для виконання на загальноцерковному, єпархіальному та парафіяльному рівнях.

Раніше повідомлялося, що на засіданнях 27-29 листопада Синод Вселенського патріархату розглядав українське питання. Зокрема, створення повноправною помісної церкви в Україні, яка буде дорівнює 14 іншим церквам.