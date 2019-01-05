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Текст-оригинал томоса доставлен Вселенскому патриарху

Новости » Общество    05.01.2019 - 05:00
Текст-оригинал томоса доставлен Вселенскому патриарху
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

Данный томос будет вручен Митрополиту Киевскому Епифанию

Иеромонах Лука привез в Константинополь текст-оригинал томоса о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

"Текст каллиграфически оформленный на пергаменте с благословения игумена Ксенофонтського монастыря на Афоне, архимандрита Алексея", - говорится в сообщении.

Отмечено, что данный томос и будет вручен Предстоятелю ПЦУ Митрополиту Киевскому Епифанию 6 января 2019 года после Божественной литургии в Константинополе.

"Делегаты церкви Украины вместе с киевским митрополитом Епифанием уже находятся в городе, где завтра они будут присутствовать на Фанаре для официального подписи томоса Вселенским Патриархом. В воскресенье, на праздник Богоявления, два священника воссоединятся в Большой Церкви. Во время Божественной литургии Патриарх передаст томос митрополиту Епифанию", - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 7 января, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит литургию в Софийском соборе.

УАПЦ не будет выдвигать кандидата на предстоятеля Украинской поместной церкви Текст томоса об автокефалии не будет опубликован до вручения предстоятелю УПЦ, - Павленко
Темы: Томос об автокефалии УПЦ
Новости Украины УПЦТомосКонстантинопольАвтокефалия
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