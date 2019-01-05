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Текст-оригінал томосу доставлений Вселенському патріарху

Новини » Суспільство    05.01.2019 - 05:00
Текст-оригінал томосу доставлений Вселенському патріарху
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Цей томос буде вручено Митрополиту Київському Єпіфанію

Ієромонах Лука привіз в Константинополь текст-оригінал томосу про надання автокефалії Православної Церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

"Текст каліграфічно оформлений на пергаменті з благословення ігумена Ксенофонтського монастиря на Афоні, архімандрита Олексія", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що цей томос і буде вручений Предстоятелю ПЦУ Митрополиту Київському Єпіфанію 6 січня 2019 року після Божественної літургії в Константинополі.

"Делегати церкви України разом з київським митрополитом Єпіфаніэм вже знаходяться в місті, де завтра вони будуть присутні на Фанарі для офіційного підпису томосу Вселенським Патріархом. У неділю, на свято Богоявлення, два священика возз'єднаються у Великій Церкві. Під час Божественної літургії Патріарх передасть томос митрополиту Єпіфанію", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в понеділок, 7 січня, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній здійснить літургію в Софійському соборі.

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Теми: Томос про автокефалію УПЦ
Новини України УПЦТомосКонстантинопольАвтокефалія
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