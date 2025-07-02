Техрегламент якості газу має враховувати особливості газовидобутку в Україні, - АГКУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора Асоціації газовидобувних компаній України Артема Петренка.

Експерт пояснив, що видобуток і постачання природного газу - це безперервний процес, у якому неможливо "відкликати партію продукції" чи зупинити процес без наслідків. Будь-яке припинення через жорстке регулювання може знищити раніше вкладені інвестиції та поставити під загрозу безпеку об’єктів газовидобутку.

"Такі дії можуть звести нанівець всю попередню роботу і вкладені інвестиції й призвести до надзвичайної ситуації. А саме це слід найперше брати до уваги", - підкреслив він.

Окрему увагу Петренко звернув на хімічний склад українського газу: через виснаженість родовищ він часто містить підвищений рівень CO₂, а систематичні атаки росії на інфраструктуру лише погіршили якість ресурсу.

На цьому тлі, за словами Петренка, важливо не приймати технічні документи у відриві від української реальності, а забезпечити стратегічну співпрацю між державою, бізнесом, Оператором ГТС і регулятором.

"Потрібно створити не ізольований підхід, як "одноразову шпаргалку", а як частину загальної стратегії, синхронізованої з європейською логікою, яка дозволить забезпечити баланс інтересів всіх учасників ринку", - заявив він.

Петренко також нагадав, що ринок ЄС адаптується до нових умов і Україна має робити так само - з урахуванням власних національних інтересів.

"Важливо демонструвати гнучкість, дивитися, що впроваджує Європа й слідувати тренду, але водночас не поступатися національним інтересам", - підсумував експерт.