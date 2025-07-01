Техрегламент по газу треба доопрацювати, аби уникнути кризи, - експерт
Запровадження нового технічного регламенту природного газу створює загрозу скорочення внутрішнього видобутку та потребує перегляду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта з енергетичних питань, директор спеціальних проєктів Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.
За його словами, технічний регламент, який передбачає жорсткі стандарти до фізико-хімічних характеристик природного газу, викликає занепокоєння серед учасників ринку. Документ ще не враховує реалій воєнного часу, зокрема впливу обстрілів інфраструктури, що обслуговує видобуток газу.
"Я думаю, що все ж таки це питання буде доопрацьовано з огляду на ці зауваження, які були внесені учасниками ринку, і всі проблемні питання будуть зняті", - зазначив Рябцев.
Він також наголосив, що ухвалення технічного регламенту у нинішньому вигляді може стати ударом не лише по видобувній галузі, а й по енергетичній безпеці держави в цілому.
"І в Кабінеті міністрів, і в НКРЕКП прекрасно розуміють, що зміни, які шкодять видобутку, зміни, які загрожують скороченням видобутку, їх потрібно, ці зміни, приводити до тями і робити так, щоб нові документи не зменшували видобуток", - додав експерт.
Рябцев нагадав, що газ власного видобутку є критичним для стабільного проходження опалювального сезону та функціонування енергосистеми України. Саме тому, на його думку, Кабмін має внести необхідні зміни, щоб усунути проблемні положення регламенту.
"Думаю, що все ж таки будуть внесені необхідні зміни до ухваленого технічного регламенту, і ці зміни знімуть гостроту проблеми, яка виникла після, я думаю, просто недостатньо доброго опрацювання. Це достатньо великий документ, напевно, все ж таки не догледіли. Я сподіваюся на це", - підсумував експерт.
Нагадаємо, зараз на розгляді перебуває проєкт Технічного регламенту природного газу, який передбачає заборону на подачу в ГТС некондиційного газу, а також введення санкцій щодо компаній, що порушують зазначені технічні вимоги.
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