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Техрегламент качества газа должен учитывать особенности газодобычи в Украине, - АГКУ

Среда 02 июля 2025 17:01
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Техрегламент качества газа должен учитывать особенности газодобычи в Украине, - АГКУ Фото: эксперт считает, что техрегламент качества газа должен учитывать особенности газодобычи в Украине (tsoua.com)
Автор: Сергей Новиков

Введение технического регламента природного газа в нынешней редакции может нанести существенный вред газодобывающей отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

Эксперт пояснил, что добыча и поставки природного газа - это непрерывный процесс, в котором невозможно "отозвать партию продукции" или остановить процесс без последствий. Любое прекращение из-за жесткого регулирования может уничтожить ранее вложенные инвестиции и поставить под угрозу безопасность объектов газодобычи.

"Такие действия могут свести на нет всю предыдущую работу и вложенные инвестиции и привести к чрезвычайной ситуации. А именно это следует в первую очередь принимать во внимание", - подчеркнул он.

Отдельное внимание Петренко обратил на химический состав украинского газа: из-за истощенности месторождений он часто содержит повышенный уровень CO₂, а систематические атаки России на инфраструктуру только ухудшили качество ресурса.

На этом фоне, по словам Петренко, важно не принимать технические документы в отрыве от украинской реальности, а обеспечить стратегическое сотрудничество между государством, бизнесом, Оператором ГТС и регулятором.

"Нужно создать не изолированный подход, как "одноразовую шпаргалку", а как часть общей стратегии, синхронизированной с европейской логикой, которая позволит обеспечить баланс интересов всех участников рынка", - заявил он.

Петренко также напомнил, что рынок ЕС адаптируется к новым условиям и Украина должна делать так же - с учетом собственных национальных интересов.

"Важно демонстрировать гибкость, смотреть, что внедряет Европа и следовать тренду, но при этом не уступать национальным интересам", - подытожил эксперт.

Напомним, сейчас на рассмотрении находится проект Технического регламента природного газа, который предусматривает запрет на подачу в ГТС некондиционного газа, а также введение санкций в отношении компаний, нарушающих указанные технические требования.

В частности, речь идет о жестких стандартах к физико-химическим характеристикам природного газа, что вызывает беспокойство среди участников рынка.

По словам экспертов, этот документ не учитывает реалий военного времени, в частности влияния обстрелов инфраструктуры, обслуживающей добычу газа в Украине.

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