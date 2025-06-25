Техогляд транспорту по-новому? Що зміниться з 1 липня і кого штрафуватимуть

З 1 липня 2025 року в Україні набудуть чинності нові вимоги до проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.

Нові вимоги до техогляду: що зміниться

Про нові вимоги до проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів в Україні розповів заступник начальника ГСЦ МВС Павло Сорока (в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини").

За його словами, ці зміни покликані наблизити українське законодавство до стандартів Європейського Союзу.

Головне нововведення - запровадження повної фото- та відеофіксації процесу технічного контролю.

При цьому кожен пункт технічного контролю повинен бути обладнаний щонайменше двома камерами - які фіксуватимуть увесь процес проведення огляду.

"Якщо дві камери не охоплюють всю процедуру, суб'єкт господарювання повинен встановити додаткові", - зауважили у ГСЦ МВС.

Крім того, чітко регламентовані вимоги до якості відео та фотографій (зокрема, транспортний засіб на фото повинен займати не менше 70% площі зображення).

"Головна мета - покращити контроль і знизити так званий номінальний, фіктивний обов'язковий технічний контроль. Раніше можна було, умовно кажучи, скористатися фотошопом або не повністю проводити необхідні вимірювання. Зараз процес відеофіксації дає нам можливість контролювати всю процедуру", - пояснив Сорока.

Він повідомив також, що:

в Україні наразі активно працюють близько 800 пунктів технічного контролю;

вимога відеофіксації процедури передбачалася відповідними нормативними документами ще з 2023 року, однак її повноцінне впровадження розпочнеться з 1 липня 2025 року.

"Ці пункти техконтролю вже оснащені необхідними камерами й працюють у тестовому режимі - надсилають відеофайли до регіональних сервісних центрів МВС, аби узгодити, чи відповідає зйомка вимогам і чи дійсно відображає весь процес технічного контролю", - поділився експерт.

Для якого транспорту техогляд є обов'язковим

У ГСЦ МВС розповіли, що перелік категорій транспорту, для яких обов'язковий технічний контроль залишається актуальним - не змінився. Його повинні проходити:

легкові авто, які використовуються з комерційною метою, причепи до них, строком експлуатації більш як 2 роки - раз на два роки;

вантажні авто до 3,5 тонн, причепи до них, строком експлуатації більш як 2 роки - раз на два роки;

вантажні авто понад 3,5 тонни, причепи до них та таксі, незалежно від строку експлуатації - щороку;

автобуси, транспортні засоби, що перевозяться небезпечні вантажі - двічі на рік.

"При цьому легкові авто, що належать фізичним особам і не використовуються з метою отримання прибутку, техогляд проходити не зобов'язані", - нагадали українцям.

Кому і за що можуть виписати штраф

Насамкінець українцям пояснили, що контроль за дотриманням нових вимог до проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів здійснюватимуть сервісні центри МВС.

Якщо ж під час моніторингу буде виявлено порушення (наприклад, відсутність частини відеозапису або невідповідність автомобіля техвимогам), протокол техконтролю анулюється.

"Про це повідомляють власнику автомобіля", - уточнили у ГСЦ МВС.

Наголошується, що у разі експлуатації авто без чинного техогляду, патрульна поліція має право оштрафувати водія - штраф становить 340 гривень.

Передбачена також адміністративна відповідальність для суб'єкта господарювання, який проводив техогляд із порушеннями - штраф у розмірі близько 1400 гривень.