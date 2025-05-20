Техогляд авто у 2025 році: нові правила та ціни

Запроваджена в дію Постанова Кабміну № 286 від 4 березня 2025 р. вносить зміни до двох попередніх постанов КМ України – № 137 від 30 січня 2012 р. і № 512 від 31 травня 2012 р. Вони регулюють порядок проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів, і відповідно, відтепер дещо тут буде по новому.

Що змінилося у техогляді в 2025 році

У тій частині, що стосується безпосередньо автомобілістів, зміни несуттєві.

Перш за все, ОТК все також не стосується власників авто та мотоциклів, які використовують їх як приватний сімейний транспорт (нижче ми дамо детальний перелік).

По-друге, зміни стосуються відео- та фотофіксації процедури техогляду.

• Відеофіксація знов стає обов'язковою. Вона проводиться від початку до кінця процесу перевірки;

• Фото автомобіля має прикладатись до протоколів огляду – з усіх боків з увімкненими фарами, габаритними вогнями, протитуманками, "аварійкою" тощо. Фото у ракурсі ззаду має бути зроблене на гальмівному стенді. Зображення має забезпечувати можливість визначення марки, кольорів, номерних знаків авто;

• Потрібні фото одометра або тахографа (якщо є), додаткових педалей, дзеркал (для навчальних авто) та інших відмінностей авто особливих категорій;

• Обумовлюється якість фото: чітке зображення без редагування, авто має займати не менше 70% кадру, з автоматичним позначенням дати.

По-третє, обов’язковий техогляд з 1 червня буде дорожче: для легкових та вантажних авто вантажопідйомністю до 3,5 тони тариф зміниться із 1050 грн до 1700 грн.

Насправді змін більше

Слід зазначити, що згадані зміни щодо відео- та фотофіксації не єдині. Більша частина встановлених Постановою № 286 змін стосується взаємовідносин пунктів технічного контролю, які здійснюють ОТК, з Сервісними центрами МВС. Коротко кажучи, у змінах йдеться про акредитацію, обладнання та звітність підприємства перед державою.

Що не змінилося у техогляді в 2025 році

Як і раніше, від обов’язкового технічного контролю у 2025 році залишаються звільненими:

- Легкові авто, причепи/напівпричепи до них (крім таксі та машин, які використовуються для перевезень з метою отримання прибутку) – незалежно від року випуску;

- Легкові автомобілі, які використовуються для перевезень з метою отримання прибутку, вантажні авто вантажопідйомністю до 3,5 тони та причепи до них – за умови що вони мають вік до двох років;

- Мотоцикли, мопеди, мотоколяски та подібний, прирівняний до них транспорт – незалежно від року випуску.

Коротко

Добре це чи погано, але зміни у правилах обов’язкового техогляду у 2025 році не стосуються пересічного українського автовласника. Тобто сувора і малоприємна процедура ОТК більшості автомобілістів не загрожує. Але це не означає, що їм можна ігнорувати технічні проблеми і користуватись машиною аж поки вона не розвалиться на дорозі. Адже за всі наслідки поганого технічного стану в будь-якому випадку відповідатиме власник (водій) – і перед пасажирами, і перед Законом.

При підготовці статті була використана Постанова Кабміну №286 від 4 березня 2025 р.