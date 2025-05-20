Техосмотр авто в 2025 году: новые правила и цены

Введенное в действие Постановление Кабмина № 286 от 4 марта 2025 г. вносит изменения в два предыдущих постановления КМ Украины - № 137 от 30 января 2012 г. и № 512 от 31 мая 2012 г. Они регулируют порядок проведения обязательного технического контроля (ОТК) транспортных средств, и соответственно, отныне кое-что здесь будет по новому.

Что изменилось в техосмотре в 2025 году

В той части, что касается непосредственно автомобилистов, изменения несущественны.

Прежде всего, ОТК все также не касается владельцев авто и мотоциклов, которые используют их как частный семейный транспорт (ниже мы дадим подробный перечень).

Во-вторых, изменения касаются видео- и фотофиксации процедуры техосмотра.

- Видеофиксация вновь становится обязательной. Она проводится от начала до конца процесса проверки;

- Фото автомобиля должно прилагаться к протоколам осмотра - со всех сторон с включенными фарами, габаритными огнями, противотуманками, "аварийкой" и тому подобное. Фото в ракурсе сзади должно быть сделано на тормозном стенде. Изображение должно обеспечивать возможность определения марки, цвета, номерных знаков авто;

- Нужны фото одометра или тахографа (если есть), дополнительных педалей, зеркал (для учебных авто) и других отличий авто особых категорий;

- Оговаривается качество фото: четкое изображение без редактирования, авто должно занимать не менее 70% кадра, с автоматическим обозначением даты.

В-третьих, обязательный техосмотр с 1 июня будет дороже: для легковых и грузовых авто грузоподъемностью до 3,5 тонны тариф изменится с 1050 грн до 1700 грн.

На самом деле изменений больше

Следует отметить, что упомянутые изменения по видео- и фотофиксации не единственные. Большая часть установленных Постановлением № 286 изменений касается взаимоотношений пунктов технического контроля, осуществляющих ОТК, с Сервисными центрами МВД. Коротко говоря, в изменениях речь идет об аккредитации, оборудовании и отчетности предприятия перед государством.

Что не изменилось в техосмотре в 2025 году

Как и раньше, от обязательного технического контроля в 2025 году остаются освобожденными:

- Легковые авто, прицепы/полуприцепы к ним (кроме такси и машин, которые используются для перевозок с целью получения прибыли) - независимо от года выпуска;

- Легковые автомобили, которые используются для перевозок с целью получения прибыли, грузовые авто грузоподъемностью до 3,5 тонны и прицепы к ним - при условии что они имеют возраст до двух лет;

- Мотоциклы, мопеды, мотоколяски и подобный, приравненный к ним транспорт - независимо от года выпуска.

Коротко

Хорошо это или плохо, но изменения в правилах обязательного техосмотра в 2025 году не касаются рядового украинского автовладельца. То есть суровая и малоприятная процедура ОТК большинству автомобилистов не грозит. Но это не значит, что им можно игнорировать технические проблемы и пользоваться машиной пока она не развалится на дороге. Ведь за все последствия плохого технического состояния в любом случае будет отвечать владелец (водитель) - и перед пассажирами, и перед Законом.

При подготовке статьи было использовано Постановление Кабмина №286 от 4 марта 2025 г.