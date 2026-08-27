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Технології та люди: як воює "Чорноморський легіон" зі спецпідрозділу ГУР "Ferrata"

12:48 27.08.2026 Чт
3 хв
Що розповів командир флоту дронів "Дев'ятий" про війну та своє минуле?
aimg Ірина Костенко
"Дев'ятий" - командир "Чорноморського легіону" спецпідрозділу ГУР "Ferrata" (фото: gur.gov.ua)

Один із принципів роботи підрозділу активних дій ГУР МО України "Ferrata" - поєднання сучасних технологій та спецпризначенців на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Головне:

  • Стратегія підрозділу: спецпідрозділ ГУР "Ferrata" поєднує новітні технології та роботу спецпризначенців на полі бою.
  • Принцип роботи: технології та штучний інтелект доповнюють людський фактор, адже територію неможливо вважати звільненою без присутності людини.
  • Технологічні інновації: українські розвідники активно тестують нові системи для безекіпажних платформ та вдосконалюють тактику боротьби на морі, де класичні "камікадзе" вже втрачають актуальність.
  • Бойовий шлях лідера: командир "Чорноморського легіону" із позивним "Дев'ятий" пройшов шлях від оборони Києва до створення високотехнологічного підрозділу ГУР.

Як воює "Чорноморський легіон" зі спецпідрозділу ГУР "Ferrata"

В ексклюзивному інтерв'ю Дженні Клочко командир морського відділення "Чорноморський легіон" спецпідрозділу ГУР "Ferrata" із позивним "Дев'ятий" розповів, що один із принципів роботи підрозділу активних дій - це поєднання:

  • сучасних технологій (зокрема штучного інтелекту);
  • спецпризначенців на полі бою.

"Наше завдання зараз - знищувати ворога", - наголосив розвідник.

Він нагадав також "найголовніше правило, про яке забувають молоді футуристи, які виробляють дрони" - "місце, куди не ступила нога людини, не є звільненим".

"Тож ми - прихильники синхронізації роботизованої техніки, технологій, інших пристроїв, які можна використовувати в рамках бойових операцій, штучного інтелекту, а також безпосередньо людської участі - спецназу з досвідом і навичками", - пояснив "Дев'ятий".

Командир відділення "Чорноморський легіон" із позивним "Дев'ятий" (кадр із відео: youtube.com/@JennyKlochkoPodcast1803)

Він розповів також про тестування нової системи для безекіпажних платформ (яка дозволить воювати з агресором ще ефективніше).

"Я чітко розумію, що на цей час ми всі вже є легендами цієї війни. "Група 13", "Чорноморський легіон", "Спецпідрозділ Тимура", "Артан", "Шаманбат", інші підрозділи ГУР - безліч хлопців, які вже є легендами", - зауважив захисник України.

Він додав, що держава-агресор також розбудовує проєкти безекіпажних морських комплексів.

Тому Україні важливо:

  • постійно вдосконалюватися;
  • підвищувати рівень технологічних засобів і тактик їхнього застосування.

Під час інтерв'ю командир морського відділення "Чорноморський легіон" розповів також більше про сучасну війну на морі.

Зокрема про те, чому технологія "камікадзе" вже застаріла.

Крім того, в межах розмови йшлося про бойовий шлях "Дев'ятого":

  • від оборони Києва;
  • до створення технологічного підрозділу ГУР, який оперує складними системами.

Нагадаємо, раніше в ГУР розповіли про досвід страткомунікацій під час війни.

Тим часом легендарні розвідники з підрозділу "Артан" стали героями фільму.

Читайте також про життя та вибір юного бійця "Артану" Олександра Явнюка, який загинув, рятуючи поранених побратимів.

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