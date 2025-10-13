ua en ru
Технології Міноборони підуть у серійне виробництво: що зміниться

Понеділок 13 жовтня 2025 21:57
UA EN RU
Технології Міноборони підуть у серійне виробництво: що зміниться Фото: Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про запуск експериментального механізму передачі технологій, розроблених у системі Міноборони, у серійне виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

"Уряд відкрив шлях до використання виробниками технологій Міноборони. Запускаємо експериментальний механізм передачі технологій, розроблених у системі Міністерства оборони, у серійне виробництво", - сказав Шмигаль.

За його словами, рішення та розробки, які довели свою ефективність, можуть одночасно масштабуватися кількома виробниками, що дозволить збільшити обсяги виробництва та наситити фронт перевіреною технікою.

Міноборони також розраховує розширити номенклатуру озброєння за рахунок державних розробок і залучити потенціал партнерів НАТО до вдосконалення цих технологій через новий порядок експорту.

Шмигаль уточнив, що технології залишаються у власності держави, а доступ до них надаватимуть тільки перевіреним виробникам за чіткими критеріями.

Він додав, що це прискорить розробку нових дослідних зразків, дозволить масштабувати їхнє виробництво, зменшити залежність від імпорту й поглибити міжнародну співпрацю, аби кожна перевірена технологія працювала на користь військових і посилення обороноздатності країни.

Україна збільшить оборонні витрати

Раніше Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про зміни до Державного бюджету на 2025 рік, який передбачає додаткове фінансування сектору безпеки та оборони.

Згідно з документом, видатки загального фонду держбюджету планується збільшити на 317 мільярдів гривень, більшу частину з яких спрямують на потреби Міністерства оборони України.

Кошти передбачено на:

  • заробітну плату військовослужбовців та інші обов’язкові виплати особового складу;
  • закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки й обладнання;
  • розвиток оборонно-промислового комплексу та впровадження нових технологій у сфері оборони
